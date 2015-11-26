КПРФ устроила демарш в Думе Владивостока из-за новоизбранного депутата

Сергея Кущенко не хотят включать ни в один комитет
Политика 10:44
Дума Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Заседание Думы Владивостока в четверг, 31 октября, началось с перфоманса шести членов фракции КПРФ. Коммунисты демонстративно покинули заседание в знак протеста против отношения к их соратнику, новоизбранному депутату гордумы Сергею Кущенко. Он был избран в сентябре на довыборах, но в связи с позицией "Единой России", нардепа до сих пор не включили ни в один комитет, сообщает ИА PrimaMedia.

В самом начале заседания представители компартии предложили внести дополнительный вопрос в повестку о статусе депутата Кущенко. Депутат обратился с повторным заявлением о включении в социальный комитет Думы города. Большинством голосов депутаты отклонили это предложение. Руководитель фракции КПРФ Евгений Ляшенко заявил, что "Единая Россия", имеющая большинство в гордуме, тем самым проявляет неуважение к коллегам-депутатам и занимается политиканством.

Шесть присутствовавших коммунистов (всего у КПРФ девять депутатов) после выступления покинули заседание. Поддержать однопартийцев пришел депутат Заксобрания, первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ Артем Самсонов.

"Фракция КПРФ приняла решение бойкотировать заседания оккупационной Думы, до тех пор пока Сергею Кущенко не позволят полноценно исполнять свои обязанности избранного депутата", — заявил Самсонов.

Преподаватель колледжа ДВФУ Сергей Кущенко стал депутатом по округу №9 (часть Первомайского района) по итогам довыборов, прошедших 8 сентября. За мандат на округе боролись два самовыдвиженца, оба считались провластными – классическая ситуация, когда в итоге однозначно побеждает представитель оппозиции.

26 сентября Сергей Кущенко получил на заседании гордумы удостоверение, и в тот же день депутаты рассмотрели его заявление о включении в состав комитета по социальной политике и делам ветеранов. "За" проголосовали только 13 депутатов – представители фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" и "Российской партии пенсионеров за справедливость". А фракция "Единая Россия", у которой большинство в Думе Владивостоке, заблокировала инициативу. 16 депутатов-единороссов воздержались от голосования. Для принятия положительного решения требовалось не менее 18 голосов.

Если бы единороссы поддержали заявление Кущенко, то фактически потеряли бы контроль над социальным комитетом, возглавляемым Людмилой Таран. Сейчас в комитете по социальной политике и делам ветеранов три члена фракции "Единая Россия", два депутата от КПРФ и один член ЛДПР.

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