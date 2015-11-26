Перевозчики Владивостока раскритиковали предложение мэра о переводе автобусов на "автомат"

Президент приморской ассоциации транспортных компаний считает, что с учётом рельефа города на податливой "механике" двигаться безопаснее

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Транспортные компании Владивостока прокомментировали предложение Олега Гуменюка, озвученное на заседании Совета почетных граждан Владивостока. Градоначальник подчеркнул, что весь общественный транспорт должен быть оснащён автоматической коробкой передач. Однако президент приморской ассоциации транспортных компаний Игорь Кравцов убеждён, что это решение вовсе не обязательно пойдёт на благо пассажиров, сообщает ИА PrimaMedia.

– Если мэр выдвинул идею, то что ж, пусть начинают с "ВПОПАТ" (муниципальная транспортная компания – прим.ред.). Все коммерсанты ездят на механической коробке передач. Чтобы перевести весь транспорт на автомат, нужно всё продать и полностью обновить автопарк. Микроавтобусы у нас на автоматической коробке передач, а для больших машин это просто неактуально. Когда большой автобус, гружённый людьми, зимой спускается с горы, он переключается на пониженную передачу. Как можно перевести его на автомат, если водитель не сможет контролировать спуск? Ему же надо подтормаживать, где-то скорость вовремя переключить. Автомат будет долго соображать, если начнется скользкая часть или затяжной подъем в горку. Где-то надо сделать перегазовку, а на автомате это невозможно. У нас такой рельеф города, что автоматическая коробка передач не везде удобна. Для "ровных" маршрутов это идеально, конечно – для автобусов №23 и 49, например, и для некоторых других. Но для тех, на которых встречаются крутые подъёмы и спуски, введение "автомата" очень сомнительно, – считает Игорь Кравцов.

В пресс-службе администрации реплику мэра объяснили заботой о гражданах и уточнили, что она носит рекомендательный характер.

– Речь идёт в первую очередь о комфорте пассажиров. Автоматическая коробка передач обеспечивает более плавное торможение. Замечание Олега Владимировича носит рекомендательный характер, и распространяется оно, в первую очередь, на муниципальную транспортную компанию. Эту идею поддерживает и губернатор: во время работы на Сахалине он активно продвигал такую инициативу, – сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации.