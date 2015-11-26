"Все видно было": камера сняла на видео беспардонный поступок женщины в туалете ТЦ

Происшествие получило большой резонанс в обществе и в соцсетях
Это интересно 12:18
В городе разыскивают женщину после совершенного поступка в туалете популярного ТЦ. Фото: стоп-кадр из видео dps.control

Камера сняла на видео беспардонный поступок женщины в туалете торгового центра Владивостока. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram dps.control.

Сообщение поступило от девушки, разыскивающую женщину. Со слов девушки, в торговом центре "Россиянка", в районе 14.30, в женском туалете была оставлена женская сумочка. В сумочке были все банковские карты,  денежные средства, электронный ключ, и всякая мелочь. Также девушка отметила, что все банковские карты, она заблокировала.

В туалете стояла камера видеонаблюдения, где видно, что сумку забрала женщина. Девушка обратилась с просьбой найти женщину или выйти её на связь.

Девушка дополнила, что неизвестная была в компании с мужчиной, который виден на фото.

"Очень надеюсь, что увидят знакомые, друзья и этим людям станет стыдно. Заявление в полицию написано," — сообщает девушка.

Происшествие  получило большой резонанс в обществе. Многие не согласны с поступком девушки.

 За что вы наезжаете на эту женщину? Она ее нашла, а не украла, это во-первых, а во-вторых ей должно быть стыдно за что? Надо было ее там оставить? Мало ли она хочет ее вернуть, автор сам виноват, не надо искать виновного, она не у тебя лично ее украла, чтобы ей было стыдно.

 Вроде пожилая женщина, а совести нет, как можно взять чужое и спокойно ходить , как ни в чем не бывало.

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  торговый центр, молл, полиция

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