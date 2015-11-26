Приморские "делороссы" оценили грядущую роботизацию и предложения по четырехдневке

В любом случае для экономики региона опасен дефицит кадров, а для населения – безработица и снижение зарплаты, считают в организации

Эпоха роботов наступает, но и человеку будет чем заняться. Фото: ИА PrimaMedia

Специалисты предрекают новые изменения на рынке труда. Так, Министерство труда и социальной защиты РФ заявило, что к 2030 году почти половина всех рабочих мест в России может стать недоступна для граждан, поскольку их заменят роботами. Большой резонанс в обществе вызвало также предложение перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю, которое сейчас рассматривается и анализируется в правительстве России. По-прежнему актуальны для регионального рынка труда и такие проблемы, как безработица и вместе с тем дефицит кадров в тех или иных отраслях. Редакция ИА PrimaMedia попросила оценить ситуацию представителей Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

— Обычно проблемы на рынке труда связаны либо с переизбытком, либо с дефицитом трудовых ресурсов. На сегодняшний день в Приморье наблюдается дефицит, и это большая проблема для бизнеса, поскольку она усложняет его развитие, — отметил руководитель комитета по регулированию рынка труда и миграционной политике, профессиональному образованию и подготовке кадров Приморского отделения "Деловой России", директор Центра комплексной поддержки мигрантов Денис Дега.



Денис Дега. Фото: предоставлено Д. Дега

В настоящее время бизнес в Приморье развивается, что приводит к созданию новых рабочих мест. В связи с этим происходит попытка не только удержать трудоспособное население на Дальнем Востоке, но еще и пригласить на работу людей из других регионов России. Государство оказывает в этом поддержку в виде программ переселения и мобильности трудовых ресурсов. Специалистам из других регионов выделяют определенные подъемные средства, позволяющие работнику закрепиться и каким-то образом решить жилищные вопросы. Тем не менее, кадровые проблемы остаются.

Особенно острый дефицит кадров наблюдается в строительной отрасли, поскольку любое расширение инфраструктуры в рамках реализации законов о территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток связано с постройкой новых объектов.

В Приморском региональном отделении Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" вопросам состояния рынка труда всегда уделялось большое внимание. Созданный здесь комитет по регулированию рынка труда, миграционной политике, профессиональному образованию и подготовке кадров принимает активное участие в работе различных комиссий и иных консультативных и экспертных органов, которые занимаются вопросами трудовых отношений в Приморье.

Члены комитета постоянно анализируют ситуацию на рынке труда, как по кадровому состоянию, так и по отраслевым направлениям бизнеса.

Совместно с департаментом образования и науки Приморского края в рамках рабочей группы по образованию и подготовке кадров ведется работа по таким направлениям, как развитие собственных кадров, популяризация рабочих профессий, участие в мероприятиях под эгидой WorldSkills International, что позволяет выявить лучших молодых специалистов и предложить им перспективное трудоустройство.

— Я считаю, что сегодня молодежи нужно ориентироваться на инженерные и технологические профессии, потому что сейчас в экономике постепенно происходит замещение рабочих специальностей, производственные процессы становятся более автоматизированными, — сказал Денис Дега.

Не так давно Денис Дега принял участие в заседании Общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности жизни в Приморском крае по вопросу "Об обеспечении защиты рынка труда Приморского края в условиях деятельности Свободного порта Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития". На заседании в числе прочих вопросов обсуждалось предложение администрации Приморского края ограничить выдачу патентов для водителей из ближнего зарубежья начиная с 1 января 2020 года.

— Это предложение было связано с тем, что на рынке труда достаточно российских граждан, желающих быть водителями, — пояснил Денис Дега. – Члены экспертного совета поддержали предложение администрации. С 1 января 2020 года временно не будут выдавать патенты водителям из Средней Азии. Регулирование рынка труда с помощью ограничительных мер на определенные профессии — это нормальное явление, применяемое в других странах. В Таиланде, например, иностранному гражданину нельзя работать в автомастерских и гидом принимающей стороны. Во Франции, для того чтобы работать в туристической сфере гидом, необходимо пройти аккредитацию по определенным критериям.

По словам собеседника агентства, взаимодействие властей и бизнеса в деле снижения уровня безработицы и улучшения ситуации на рынке труда постепенно налаживается. Существуют деловые сообщества, представители которых входят в те или иные межведомственные комиссии, рассматривающие вопросы рыночного характера, в том числе по рынку труда. Одну из ведущих ролей играет "Деловая Россия"

— Взаимодействие существует, пусть не сразу делается так, как хотелось бы. Понимание есть, идем к цивилизованному выстраиванию отношений на рынке труда, — сказал Денис Дега.

В настоящее время бизнес-сообщество совместно с представителями власти активно обсуждает различные предложения по переводу россиян на четырехдневную неделю.

— Лично я отношусь к этому негативно. Я считаю, что на сегодняшний день у нас не настолько развита экономика, чтобы говорить о подобном. В эпоху дефицита трудовых ресурсов нельзя вводить четырехдневную рабочую неделю. Тем более, что сейчас поставлена задача развития нашего региона. Также я не уверен, что в связи с переходом на четырехдневку предприниматели не будут пересчитывать заработную плату в сторону уменьшения. Прежде нужно реализовать национальную программу по увеличению производительности труда. А это не произойдет, пока не будет замещения определенной части профессий автоматизацией, – отметил Денис Дега.

Эксперты "Деловой России" уверены также, что развитие регионального рынка труда напрямую зависит и от таких факторов, как повышение производительности труда, а также популяризация важных для экономики региона профессий.

Председатель Приморского регионального отделения "Деловой России", общественный уполномоченный по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и иных особых экономических зонах Алексей Тимченко в разговоре с ИА PrimaMedia отметил, что, к сожалению, многие отрасли экономики края нуждаются в повышении производительности труда, также необходимо развивать производственный сектор, что приведет к созданию новых квалифицированных рабочих мест.



Алексей Тимченко. Фото: предоставлено ПРО ООО "Деловая Россия"

— Необходимо также обращать внимание школьников и молодежи на важность рабочих и инженерных специальностей, а не только гуманитарных. Без этого мы не сможем добиться прорывного развития экономики региона, — отметил лидер "делороссов" региона.