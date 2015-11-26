Культовую видовую площадку во Владивостоке снова откроют для горожан

Алексеевскую сопку, с которой открывается потрясающий вид на город, жители близлежащих домов долгие годы держали под замком

Алексеевская сопка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Уже завтра, 1 ноября, одну из красивейших видовых площадок во Владивостоке снова откроют для посетителей. Такое поручение инспекция по охране объектов культурного наследия дала жителям близлежащих домов, которые много лет назад закрыли проход к сопке – так они решили проблему с шумными ночными гостями и разбросанным повсюду мусором, сообщает ИА PrimaMedia.

Алексеевская сопка (она же – сопка Почтовая и Столбы) – объект культурного наследия регионального значения. На её верхушке возвышается геодезический знак с надписью "Владею Востоком" – от этого словосочетания и произошло название приморского города. В советские годы под сопкой проложили комплекс подземных убежищ для партийного руководства. Только они раньше и могли спуститься в свои запасные рабочие кабинеты, а теперь подземные лабиринты может посмотреть любой желающий в сопровождении экскурсовода.

Однако на саму сопку, с которой открывается великолепный вид на город, так просто не попасть. Жители дома по адресу Суханова,8Д много лет назад установили забор с кодовым замком, который преграждает путь к памятнику. Своё решение они объяснили тем, что на сопку по ночам наведывались шумные гости, оставляющие после себя горы мусора. Но пробраться туда всё равно можно: для этого нужно либо проявить детективные способности и выведать код, открывающий дверь, либо пойти тернистым путём через гаражи. Именно по этому пути к сопке пробирался фотокорреспондент ИА PrimaMedia.

Алексеевская сопка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Алексеевская сопка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

Жители города, недовольные тем, что им недоступна культовая видовая площадка, с которой раньше можно было смотреть концерты на площади и праздничные салюты, обратились в администрацию Владивостока. Мэрия, в свою очередь, направила письмо в инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края. Инспекция провела проверку и по её результатам обратилась к жителям дома по адресу Суханова, 8Д с требованием убрать ограждение до 1 ноября 2019 года. К тому же, в отношении жителей составили протокол об административном правонарушении.

Алексеевская сопка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Алексеевская сопка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Алексеевская сопка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Алексеевская сопка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Алексеевская сопка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Алексеевская сопка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

Полюбоваться городскими красотами и геодезическим знаком можно будет уже завтра. Историк, журналист и действительный член русского географического общества Сергей Корнилов считает, что всё это время уникальное место было огорожено безосновательно.

– Сопку закрыли, насколько мне помнится, в начале нулевых годов. Я был против этого, потому что это несправедливо: все сопки открыты, а эта – нет. Забор не мешал людям проникать туда, даже я знал код от этой калитки. Туда можно было пробраться. А если бы на этой сопке что-то случилось, то туда не подъехала бы ни скорая помощь, ни полиция. Это нехорошо. Я приветствую то, что её открывают.

Раньше на месте Алексеевской сопки находился астрономический пункт, а по геодезическому знаку определены географические координаты Владивостока. Это место с исторической точки зрения — знаковое, да и вид на город оттуда открывается великолепный. Я считаю, что сопка должна быть открыта для посещения, ведь это одна из лучших видовых площадок в центре города, – убеждён Сергей Корнилов.