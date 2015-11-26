Приморье стало лидером на Дальнем Востоке по количеству заявок на конкурс "Лидеры России"

Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны

Администрация Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

9 644 заявки от жителей Дальневосточного федерального округа поступило на участие в конкурсе управленцев "Лидеры России 2020" – флагманском проекте президентской платформы "Россия – страна возможностей". Наибольшую активность при подаче заявок в ДФО проявили жители Приморского края, Хабаровского края и Республики Саха (Якутия). Всего с момента старта заявочной кампании на конкурс управленцев "Лидеры России" подано 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.

По словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова, как и в прошлые годы, наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжья и Северо-Запада. Так, в ТОП-10 регионов по количеству регистраций в этом году вошли: Москва (45 275 заявок), Санкт-Петербург (18 513), Московская область (13 982), Свердловская область (7 632), Краснодарский край (7 182), Самарская область (6 680), Республика Татарстан (6 402), Нижегородская область (5 895), Республика Башкортостан (5 832) и Ростовская область (5 680).

Вместе с тем в ДФО наиболее активно проявили себя Приморский край (2 054 заявки), Хабаровский край (1 881) и Республика Саха (Якутия) – 1 300 заявок. Далее следуют Республика Бурятия (1 057), Амурская область (901), Забайкальский край (874), Сахалинская область (795), Камчатский край (359), Магаданская область (225), Еврейская автономная область (115) и Чукотский автономный округ (83).

"На участие в третьем сезоне “Лидеров России” подано 233 830 регистраций. Такие результаты говорят о повышении интереса к конкурсу. Мы связываем увеличение количества заявок и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу. Лидером по количеству заявок стала специализация “Финансы и технологии” – 61 732 регистраций, 22 272 подано на трек “Наука” и 9 745 – на специализацию “Здравоохранение”", – рассказал Алексей Комиссаров.

Победители конкурса получат образовательный грант в 1 миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

С 28 октября участники пройдут тесты по различным блокам: интеллектуальных способностей, общих знаний, умственной работоспособности и стрессоустойчивости, управленческого потенциала и управленческой готовности.

С дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте ЛидерыРоссии.рф.

Напомним, запуск третьего по счету конкурса поддержал президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Ранее он высоко оценил флагманский проект, который является не только мощным социальным лифтом, но дает возможность для саморазвития жителей страны.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, конкурс "Лидеры России" – отличная возможность для управленцев нового поколения проявить себя, поработать в команде профессионалов и перенять ценнейший опыт наставников – топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.

"Уверен, в Приморском крае есть по-настоящему талантливые, амбициозные и интересные менеджеры, готовые бросить вызов тысячам соотечественников и стать частью команды сильнейших лидеров", – сказал он.

Отметим, за два года проведения конкурса количество участников превысило 426 тысяч человек, а назначения на высокие позиции получили более 150 победителей и призеров "Лидеров России": среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

За два года проведения конкурса управленцы Приморья показали один из самых высоких результатов среди субъектов Дальнего Востока. Так, в полуфинал проекта в 2017 и 2018 годах выходили более 170 участников, а финалистами становились 22 человека. Победу в конкурсе за время его проведения одержали три представителя края.