Посмотреть на труп и потрогать легкое: во Владивостоке открылся Музей анатомии человека

В экспозицию вошли 500 экспонатов, которые Тихоокеанский государственный медицинский университет собирал в течение 60 лет (ФОТО 18+)

Студент-экскурсовод Вадим рядом с экспонатом, демонстрирующим сосудистую систему человека. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Музей анатомии человека открыли сегодня, 1 ноября, на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) во Владивостоке. Экспонаты, которые университет собирал со дня своего открытия, объединили в новом отремонтированном помещении. Теперь посмотреть на труп и даже потрогать человеческие органы сможет любой желающий, сообщает ИА PrimaMedia.

История музея анатомии человека на базе ТГМУ насчитывает столько же лет, сколько существует сам университет. Хотя один экспонат – препарат головного мозга – даже на несколько лет старше вуза: он достался медицинскому университету в 1956 году в дар от тогда еще ленинградских коллег. Датой основания ТГМУ считают 7 августа 1958 года.

Все эти годы коллекция экспонатов пополнялась силами студентов и преподавателей в рамках научной и учебно-исследовательской работы. Сейчас в музее около 400 влажных анатомических препаратов, заключенных в альдофикс – безопасный аналог токсичного формалина, и более 100 других. С сегодняшнего дня музей официально открыт для посетителей – причем не только для студентов и школьников, но и вообще для все желающих.

Главной гордостью музея преподаватели университета считают мышечный труп-пластинат, выполненый по методике Густава фон Хагенса. Из живых тканей он состоит только на 30%, все остальное – искусственное. Чтобы создать такой пластинат, мышечное русло нужно налить специальными смолами, хранить труп несколько месяцев в вакуумной камере, а в дальнейшем – препарировать. Для удобства студентов и посетителей музея труп вращается на 360 градусов.



Гордость музея – труп-пластинат. И живой студент-экскурсовод. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

– Теперь наши студенты будут приобретать анатомические знания именно здесь. До настоящего времени анатомию изучали на трупе человека – в условиях современности, я считаю, это не совсем правильно и удобно. Студенты испытывают негативные эмоции, да и сопровождает мероприятие, прямо скажем, не самый лучший запах. К тому же, работа с телом имеет юридические ограничения. Сегодня весь мир пошел по другому пути – создания пластинидов из тела человека. Вот и мы решили не отставать, – объясняет ректор ТГМУ Валентин Шуматов.

Один из разделов музея посвящен опорно-двигательному аппарату. Здесь столько черепов, что хватит на всех актеров, которые когда-либо играли Гамлета – правда, только во Владивостоке. На одном из стеллажей представлены срезы стопы, коленного и плечевого сустава в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Чуть выше располагается срез головы в сагиттальной плоскости. Тут же – препараты конечностей, изготовленные по классическому методу Пирогова – основоположника "ледяной анатомии", который работал на замороженных трупах.

Человеческие черепа. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей анатомии человека. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Срез головы в сагиттальной плоскости. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Одна из экспозиций музея посвящена опорно-двигательной системе. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Человеческий череп. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

Следующая часть музея посвящена тератологии – аномалиям развития. Аномалии, представленные в музее, возникают в результате эмбриогенеза. Здесь есть препарат с черепно-мозговой грыжей, с незаращением передней брюшной стенки, с циклопией, заячьей губой и волчьей пастью. Самый интересный препарат, по мнению медиков, – сиамские близнецы.

Сиамские близнецы. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей анатомии человека. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Препараты с патологиями. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Несколько стеллажей посвящены центральной нервной системе: здесь представлены срезы головного и спинного мозга в различных плоскостях.

Все вместе они помогают представить объемную структуру всей центральной нервной системы. Здесь же хранится пластинат препарата мышечной системы ребёнка, который играет особую роль в обучении студентов-педиатров.

Одни из самых тонких и сложных препаратов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей анатомии человека. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Музей анатомии человека. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Пластинат препарата мышечной системы ребёнка. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

В специальных саркофагах находятся натуральные пластинаты внутренних органов – наглядные, удобные и не имеющие запаха. Их можно подробно рассмотреть и даже потрогать, однако корр. ИА PrimaMedia от такого удовольствия воздержался.



Пластинат внутренних органов в саркофаге. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

– Анатомия имеет фундаментальные основы, которые остаются постоянными. Несмотря на то, что это достаточно консервативная наука, в ней происходят изменения и новые открытия, в том числе и в связи с применением цифровых методов исследования. Мы узнаем что-то новое и рассказываем нашим студентам, но вся необходимая база представлена в этом музее.

Все тела разные: люди различаются не только внешне, но и внутренне. Анатомы и хирурги это хорошо знают, подмечают это и студенты во время исследовательских работ. Оказывается, есть особенности, характерные для регионов. Например, анализ крови дальневосточника будет сильно отличаться от анализа крови человека, который живет в высокогорных районах. То же самое и с анатомией человека, – рассказывает заведующий кафедрой анатомии ТГМУ Виктор Черток.

Завтра, 2 ноября, Тихоокеанский государственный университет приглашает гостей на День открытых дверей (18+). В течение всего дня волонтеры будут водить экскурсии по музею анатомии человека. Первая экскурсия начинается в 10.00, прийти может любой желающий. Адрес: проспект Острякова, 4 – учебный корпус ТГМУ №5.