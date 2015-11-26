Первокурсников ТГМУ во Владивостоке посвятили в студенты

Несколько сотен будущих медиков собрались на торжественное посвящение в Адмиральском сквере

Посвящение в студенты. Фото: ИА PrimaMedia

Будущих медиков посвятили в студенты в Адмиральском сквере сегодня, 11 октября. Первокурсники спели гимн и дали клятву "настоящему" Гиппократу, сообщает ИА PrimaMedia.

Занятия в Тихоокеанском государственном медицинском университете начались больше месяца назад, но официальное посвящение первокурсников состоялось сейчас. Ректор Валентин Шуматов отметил, что в этом году их более 700 ребят, причем 62% – по целевому набору. Шуматов пожелал парням и девушкам выпуститься из университета в том же составе, в каком они собрались сейчас.



С напутственным словом обратился к ним и директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко.

– Всегда приятно посещать ваши мероприятия, Валентин Борисович превращает их в праздник. Несколько лет назад я прочитал книгу известного британского нейрохирурга Генри Марша. Мне запомнилась одна фраза, сказанная об отличии профессии врача от любой другой. Когда ты каждый день возвращаешься домой, ты не мучаешься вопросом: "А для чего я прожил этот день?" Будьте уверены, что каждый ваш день пойдёт на пользу людям. Мы ваш уже ждём. Я желаю каждому факультету и каждому студенту удачи. Я сам – провизор. Вам вдвойне удачи. Пусть обучение будет лёгким и приятным, – пожелал Фисенко.

Новоявленных "белых халатов" собралось очень много, почти все они – бывшие школьники. Но нашлись среди них и те, кто пришёл в медицину после других учебных заведений, уверенно решив стать врачом. Так поступила 26-летняя Анастасия.

– Я закончила наш медицинский базовый колледж и решила поступить в ТГМУ. Врач – это благородная профессия. Проработав в краевой больнице несколько лет, я поняла, что хочу большего. Нужно не бояться, обязательно идти вперёд, пробовать. Мечты сбываются, – рассказала Анастасия Гришина.

Но остальные студенты в большинстве своём пришли в вуз прямиком со школьной скамьи. Настя и Алина мечтают стать косметологами, а для этого им нужно сначала получить профессиональное медицинское образование. Они поступили на факультет "Лечебное дело".



Посвящение в студенты. Фото: ИА PrimaMedia

– Это сложная профессия, но этим она меня и привлекает. Я хочу работать в индустрии красоты, реализовать себя как хороший специалист. Я планирую стать дерматологом, но учиться нам шесть лет, всё меняется. Возможно, я передумаю насчёт специализации, но идти планирую до конца, – поделилась планами Анастасия Иващук.

Перед новоявленными студентами выступили вокальные и танцевальные коллективы. Студенты спели гимн университета, а в конце мероприятия к ним пришёл "настоящий" Гиппократ, вместе с которым они принесли торжественные клятвы. Гиппократ окатил их водой из блюдца, пообещав, что те, на кого она попала, точно закончат университет – проверено на собственном опыте.