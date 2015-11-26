Масштабное деловое событие объединит около 900 человек

В Приморье сосредоточена треть субъектов МСП всего Дальнего Востока. Фото: ИА PrimaMedia

Приморских предпринимателей приглашают принять участие в форуме "Мой бизнес" (18+). Масштабное деловое мероприятие пройдет во Владивостоке 24 ноября в ДВФУ в рамках федерального проекта по популяризации предпринимательства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморского края.

Около 900 предпринимателей, лидеров мнений, молодых людей, которые намерены начать свое дело, объединит форум "Мой бизнес". Участие бесплатное, регистрация открыта на портале мойбизнес.рф. О приглашенных экспертах, новых форматах работы с аудиторией и драйверах развития малого бизнеса организаторы рассказали в четверг, 31 октября, на пресс-конференции.

Врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков отметил, что в Приморье сосредоточена треть субъектов МСП всего Дальнего Востока: больше 87 тысяч ИП и предприятий, которые обеспечивают работой 270 тысяч приморцев.

"Наш край отличается высокой деловой активностью, но нам есть, куда расти, есть много ниш, которые могут осваивать предприниматели. Одна из них – это туризм. К нам ежегодно приезжают более 700 тысяч иностранных гостей, их число продолжает расти. Это повод предложить им качественные и интересные услуги и продукты. Рядом с нами страны Азиатско-Тихоокеанского региона – это практически безграничные возможности для экспорта продукции и услуг. При этом на любом этапе развития бизнеса предприниматели могут получить господдержку в центре "Мой бизнес", – подчеркнул он.

По его словам, предстоящий масштабный форум станет той площадкой, на которой участники смогут перенять у ведущих федеральных спикеров практические инструменты для развития бизнеса. Замглавы региона также пригласил к участию студентов и школьников. Они смогут завести полезные знакомства и получить вдохновение для того, чтобы выбрать путь предпринимательства в будущем.

"Опросы показывают, что 10-15% приморцев готовы рассматривать в ближайшей перспективе возможность открытия собственного бизнеса. И в этом плане форум “Мой бизнес” может стать площадкой, где эти люди получат заряд мотивации и, что немаловажно, набор полезных знаний и инструментов для старта. Для состоявшихся бизнесменов тоже много будет свежей информации о том, как вывести свое дело на новый уровень. В числе спикеров – ведущие предприниматели страны, которые поделятся своими практическими наработками", – сообщил вице-президент университета "Синергия" Юрий Мурадов.

Формат форума "Мой бизнес" предполагает однодневную деловую программу, основной темой которой станут новые технологии для бизнеса и меры государственной поддержки предпринимательства. Организаторы внедрили и игровые элементы: в течение дня участники будут выполнять задания, набирать баллы и получать призы от спикеров – бизнес-книги, возможность участия в бизнес-тренингах и другие. Не менее ценным станет возможность стать частью сообщества участников форума "Мой бизнес", которое по опыту других регионов продолжает быть активным и после окончания мероприятия и дает возможность общения и запуска новых совместных бизнес-проектов. Предприниматели Приморья уже активно регистрируются для участия в предстоящем событии.

Посетить форум могут все желающие – регистрация и подробная информация на официальном сайте https://мойбизнес.рф/events/vladivostok.