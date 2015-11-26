Льготы для работников СМИ хотят закрепить на законодательном уровне в Приморье

С инициативой создания краевого закона выступило Приморское отделение Союза журналистов России

Заседание Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае. Фото: ИА PrimaMedia

Выплаты молодым специалистам СМИ, меры поддержки при оплате жилья и ипотечного кредита, предоставление льгот по коммунальным платежам и увеличение должностных окладов предлагается закрепить в краевом законе о поддержке работников муниципальных и районных СМИ. Идея Приморского отделения Союза журналистов России была озвучена и поддержана экспертами на заседании Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Вопрос поддержки работников средств массовой информации сегодня очень актуален. Об этом говорит опыт сразу нескольких регионов России.

С инициативой разработки в Приморском крае закона о статусе журналиста Приморское отделение Союза журналистов России впервые выступило год назад. Письма с предложениями были отправлены в органы исполнительной власти, и идея нашла понимание и поддержку. Теперь дело – за законодательной инициативой. Первичную разработку документа и его обсуждение с экспертным сообществом ПКО СЖР готово взять на себя.

По словам Виктора Суханова, в законопроекте Приморском края предлагается не ограничиваться только молодыми специалистами, а разработать законопроект "О предоставлении мер социальной поддержки журналистам муниципальных и районных СМИ Приморского края", по аналогии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года № 389-КЗ "О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края" и Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года № 391-КЗ "О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций".

Представители медийной сферы, входящие в состав Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае, единогласно поддержали инициативу, отметив, что данные меры позволят привлечь и удержать в отрасли молодые кадры и сохранить, в том числе в сельской местности, качественные СМИ, которые по-прежнему являются одним из основных рычагов формирования общественного мнения на территориях.

Проект документа ПКО СЖР будет готово озвучить на одном из следующих заседаний экспертного совета, а затем презентовать депутатам Законодательного Собрания Приморского края.

Кроме представления законодательной инициативы, на заседании Совета Виктор Суханов рассказал коллегам об идее создания на базе ПКО СЖР Коллегии по вопросам этики, которая объединит не только представителей СМИ, но и общественников, представителей правоохранительных органов и власти.

— Создание при Приморском отделении Союза журналистов Коллегии по вопросам этики, с одной стороны, объединит профессиональное сообщество, с другой, мы надеемся, сможет воздействовать на неправомерные действия людей, называющих себя журналистами. В рамках заседаний коллегии мы планируем не только разбирать спорные вопросы, но и проводить обучающие семинары для сотрудников СМИ, блогеров, студентов профильных направлений подготовки, — отметил Виктор Суханов.

В настоящий момент Приморское отделение СЖР работает над списком экспертов, целями и задачами данного коллегии. На одном из ближайших заседаний Общественного экспертного совета документы будут представлены на обсуждение.