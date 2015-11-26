В Приморье несовершеннолетняя украла почти 2,5 млн рублей

Девушка тайно совершала хищение денежных средств из квартиры близкого для семьи человека
Происшествия 19:51
Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Уголовное дело в отношении несовершеннолетней, которая обвиняется в краже почти 2,5 млн рублей, рассмотрит суд в Артеме, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, с октября 2018 по февраль 2019 года 16-летняя обвиняемая тайно совершала хищение денежных средств из квартиры близкого для семьи человека, пока исчезновение накопленных денежных средств в сумме 2 млн 460 тысяч рублей не обнаружил потерпевший.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения.   

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