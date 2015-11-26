Будущим абитуриентам рассказали, как поступить в главный медицинский вуз Приморья

День открытых дверей прошел сразу на нескольких площадках университета

День открытых дверей в ТГМУ проходит весной и осенью. Фото: ИА PrimaMedia

Около 700 школьников из разных городов и районов Приморья стали участниками Дня открытых дверей. Он состоялся сегодня, 2 ноября, в Тихоокеанском государственном медицинском университете, сообщает ИА PrimaMedia.

С этого года главная кузница медицинских кадров края проводит такие встречи с будущими абитуриентами дважды — весной и осенью. Еще одно нововведение в том, что ТГМУ встречает своих гостей сразу на нескольких площадках – в разных корпусах.

"Это очень удобно: все поделены на небольшие организованные группы – мы можем уделить больше внимания каждому, ответить на вопросы, выслушать пожелания, поговорить индивидуально с каждым", – рассказала проректор Лидия Транковская.

День открытых дверей в главном медицинском вузе — это не просто беседы и раздача информационного материала, а полноценное погружение в атмосферу будущей учебы. "Медицинскому университету есть, чем гордиться: у нас современнейшая образовательная и научная база, где подготовка специалистов ведется на новейших симуляционных тренажерах, а научная лаборатория ТГМУ – одна из лучших в стране. Наши студенты проходят практику и стажировку в Японии, Китае", – отметил ректор университета Валентин Шуматов.

День открытых дверей в ТГМУ. Фото: ИА PrimaMedia День открытых дверей в ТГМУ. Фото: ИА PrimaMedia День открытых дверей в ТГМУ. Фото: ИА PrimaMedia День открытых дверей в ТГМУ. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Сегодня каждый, кто мечтает связать свое будущее с медициной, смог познакомиться с возможностями вуза, побывав на обзорных экскурсиях по университету — в музеях анатомии и патанатомии, научно-исследовательской лаборатории, а также в институте аккредитационных и симуляционных технологий; посмотреть условия, в которых нынешние студенты учатся, занимаются наукой, какую общественную жизнь ведут.

Василиса Дройская — сама уже студентка первого курса. Девушка осваивает специальность "Биохимия", а теперь еще и выступает гидом по вузу для своих друзей из Лазовского района. "Учиться здесь непросто, но очень интересно. Мы все из Преображения, из школы №11, и я сегодня рассказываю, показываю ребятам из своего поселка университет. У нас многие мечтают стать врачом", – поделилась Василиса.

В университете готовят специалистов по семи программам высшего профессионального образования – лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, фармация, стоматология, клиническая психология, медицинская биохимия. Медико-профилактический факультет – единственный на Дальнем Востоке, вплоть до Урала. Особо следует сказать об учебном военном центре ТГМУ. Университет является одним из четырех медицинских вузов страны, где организованы такие центры.

Татьяна Николаевна из Артема приехала с дочерью, та, как и старший сын, мечтает работать врачом.

"У меня старший сын учится на шестом курсе, он уже работает на скорой помощи в нашем Артеме. Работа ему очень нравится, и дочь, глядя на брата, тоже уже определилась с тем, куда поступать. Я их только поддерживаю", – говорит жительница Приморья.

День открытых дверей в ТГМУ. Фото: ИА PrimaMedia День открытых дверей в ТГМУ. Фото: ИА PrimaMedia День открытых дверей в ТГМУ. Фото: ИА PrimaMedia День открытых дверей в ТГМУ. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Мария Кочкарина из Уссурийска тоже приехала с мамой, обе уверены – профессия врача одна из главных и востребованных.

"Мне очень нравится такое направление как хирургия – хочу поступать на лечфак. Очень восхищаюсь этой профессией и вижу себя отличным специалистом в этой области через несколько лет", – говорит Мария.

Высокая посещаемость мероприятия из года в год говорит об интересе к профессии врача, а так же к качеству образования, которое дает Тихоокеанский государственный медицинский университет.

"Мой дедушка врач-гинеколог, я тоже решила стать врачом, как он. Я очень горжусь дедом – он помогает стольким женщинам, ему звонят, консультируются, всегда благодарят за помощь. Это так приятно. Учился он здесь в университете, теперь и я хочу пойти по его стопам", – говорит Мария Петрук из Владивостока.

Девушка, как и ее подруга Алена Соколова, уже занимаются дополнительно по химии и биологии.

Немало ребят, которые планируют поступать по целевому набору. Большинство абитуриентов знают, что уже несколько лет у приморских школьников есть уникальная возможность поступить в престижный вуз бесплатно в рамках целевого набора.

"Эта работа ведется вузом совместно с администрацией Приморья, она нацелена на улучшение кадровой ситуации в сфере здравоохранения. Трудоустройство выпускников – также в числе наших совместных проектов. Для тех, кто постарше, проходят "Ярмарки вакансий", это дает возможность найти хорошую, престижную работу будущим врачам, а работодателям – закрыть свободные вакансии", – говорит проректор Лидия Транковская.

В департаменте здравоохранения отмечают, что проект "Обеспечение медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края, квалифицированными кадрами" рассчитан до 2024 года.

"В рамках реализации национального проекта “Здравоохранения” нами разработана программа, которая позволит укомплектовать кадрами все звенья приморского здравоохранения от ФАПа до стационара. Мы активно сотрудничает с ТГМУ по внедрению системы непрерывного образования медицинских работников, а также по их аккредитации", – отмечает начальник отдела подготовки и управления медперсоналом департамента здравоохранения Екатерина Лупарева.

Напомним, что с этого года по инициативе губернатора края Олега Кожемяко в Приморье действуют несколько новых социальных поддержки для медицинских работников. Это и льготная ипотека, компенсация за услуги ЖКХ, аренду жилья, а также ряд выплат — от 3 тысяч до 700 тысяч рублей.