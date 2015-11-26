Камбэк в 90-е: новую книгу Татьяны Таран презентовали во Владивостоке (ФОТО)

На презентации романа вспомнили голодные годы, криминал, поговорили о "драматичных блужданиях и бурной любви"

Главный герой - бизнесмен Сергей Дорохов. Фото: Татьяна Меель

Книгу Татьяны Таран "Дорога на Горностай" презентовали во Владивостоке сегодня, 2 ноября. Роман повествует о бурной любви и драматичных блужданиях между ценностями истинными и ложными в странную циничную и растерянную эпоху до и после развала СССР, сообщает ИА PrimaMedia.

Поздравить автора пришли ценители жанра, коллеги по цеху, родные и друзья. Книжный магазин в малом ГУМе, где состоялась презентация, был полон. Работа над романом, изданном одним из старейших московских изданий "Художественная литература", продолжалась три года, пока из маленькой повести он разрастался до большой литературной формы. Некоторые из присутствующих ждали его давно.

В этой книге (которую корр. редакции прочел за одну ночь) много Владивостока. Герои вдыхают воздух, "густой, тягучий, как будто посыпанный солью", объясняются под шум волн, "лениво оттаскивающих за собой мелкий желтый песок", снимают жилье в престижном районе на полуострове Шкота, известном маяком "под странным названием "Токаревская кошка".

На презентации была и депутат Думы Владивостока Роза Чемерис. Фото: Татьяна Меель Книгу Татьяны Таран "Дорога на Горностай" презентовали во Владивостоке 2 ноября. Фото: Татьяна Меель Работа над книгой, изданной одним из старейших московских изданий "Художественная литература", продолжалась три года. Фото: Татьяна Меель Поздравить автора с выходом нового романа пришли ценители жанра, коллеги по цеху, родные и близкие. Фото: Татьяна Меель Главный герой — бизнесмен Сергей Дорохов. Фото: Татьяна Меель Некоторые из присутствующих ждали эту книгу давно. Фото: Татьяна Меель Зал книжного магазина в Малом ГУМе был полон. Фото: Татьяна Меель Татьяну Таран спросили о деле всей жизни. Фото: Татьяна Меель Участники презентации. Фото: Татьяна Меель Книга рассчитана на широкий круг читателей. Фото: Татьяна Меель 1 / 10

Главный герой Сергей Дорохов из мальчишки, приехавшего в "закрытый порт Владивосток" поступать в "Инженерное морское училище", становится начальником треста. Знакомство с авторитетным приморским бизнесменом Труфановым приводит его в бизнес. После убийства Труфанова к Дорохову переходят активы яхт-клуба "На семи ветрах". Он строит гостиницу, ресторан, и здесь читателю вспоминается реальный яхт-клуб "Семь футов". Случайно ли совпадение? И кто может быть прототипом героя, который так любит коллекционировать макеты кораблей?

Но, предупреждает читателя автор, все персонажи вымышлены.

"Не ищите Сергея Дорохова во Владивостоке, вы его не найдете, точно так же, как не найдете бухту Неприметную по дороге на Горностай", — заверила присутствующих автор романа.

По словам автора, виртуальная реальность в ее книге перемешивается с реальными историями. Например, рассказом коллеги о том, как он плавал в Кампучию с "миссией добра" – восстанавливать хозяйство страны, разоренной режимом кровавого диктатора Пола Пота, где каждая горстка риса была на вес золота. Из этого рассказа родилась глава "Кампучия".

Главный герой много путешествует – в Корею, Японию, Америку. Татьяна Таран предлагает читателю окунуться в ностальгическое прошлое, когда бывший советский человек открывал для себя капиталистический рай, бизнесмены в малиновых пиджаках "строили рыночную экономику", а дети 90-х росли без руля и ветрил, пока их родители боролись за выживание.

"Мы все помним достаточно голодные годы, помним, как покупали колбасу по талонам. Удивительно, но, сама не знаю зачем, я сохранила те самые талоны", — поделилась журналист и писатель Татьяна Таран.

Еще в этой книге много любви. Две любимые женщины Дорохова — жена Настя, "с которой пройдена вся жизнь", закатывающая сцены ревности секретаршам, и независимая, расчетливая переводчица Марина Синица – роковой поворот в судьбе Дорохова. На фоне этих перипетий рефреном звучит вопрос о деле всей жизни – какое оно? В чем смысл? Для чего строить причалы и покупать лодки?

Как рассказала Татьяна Таран, на протяжении трех лет работы над романом она была психотерапевтом для своих героев.

"Я словно жила в какой-то второй параллельной литературной семье. Как будто мне сразу дали несколько родственников. Все они между собой знакомы, а для меня – совершенно новые люди. И когда я начинала работать над характерами, у меня было ощущение, что ко мне подходил каждый из членов этой семьи и рассказывал свою историю. Подошел главный герой Сергей Дорохов и рассказал, как он живет. Потом его жена стала рассказывать свою правду. И эта правда была мне неприятна. Я, как минимум, вообще не хотела слышать этих слов. Но она сказала: "Ты теперь наш родственник и должна все знать". Так появилась глава "Ирина", — поделилась автор.

Автор раздает автографы. Фото: Татьяна Меель В этой книге много Владивостока. Фото: Татьяна Меель Гости презентации. Фото: Татьяна Меель Гости презентации. Фото: Татьяна Меель Татьяна Таран заверила, что все персонажи вымышлены. Фото: Татьяна Меель Гости презентации. Фото: Татьяна Меель Гости презентации. Фото: Татьяна Меель Гости презентации. Фото: Татьяна Меель Вопрос о "деле всей жизни" задает себе каждый. Фото: Татьяна Меель Татьяна Таран стала психотерапевтом для своих героев. Фото: Татьяна Меель Гости презентации. Фото: Татьяна Меель 1 / 11

Литературным редактором книги стал Дмитрий Коваленин, переводивший Харуки Мураками. В своей рецензии о новом романе Татьяны он отозвался следующим образом: "Это история о бурной любви и драматичных блужданиях между ценностями истинными и ложными, в странную циничную и растерянную эпоху до и после развала СССР

Что особенно ценно, действие в ней происходит в далеких восточных берегах — во Владивостоке, на Камчатке, в Японии. Для дальневосточников эта книга может стать ностальгическим путешествием в годы своей юности.

Тех, кто обитает к западу от Байкала, повествование может удивить жизненными ситуациями, которые способны случиться только на Дальнем Востоке, а читателям, родившимся в 90-е или позже, может явить целый букет жизненных испытаний, через которые довелось пробираться поколению их родителей для того, чтобы в итоге на свет появились они сами.

А по самому большому счету, это роман о мечте, которая с годами у кого-то сбывается, у кого-то покрывается мхом, а у кого-то вообще умирает, превращаясь в кошмарный сон".

"А какое же оно – ваше дело всей жизни?", — задал автору вопрос один из гостей мероприятия.

На это Татьяна Таран вспомнила слова Харуки Мураками: "Наверное, смысл жизни – в самой жизни", добавив, что ей повезло реализоваться и в семье, и в творчестве.

Еще одна презентация романа "Дорога на Горностай" и творческая встреча с Татьяной Таран состоятся 4 ноября — в библиотеке БУК, в 17.00.

Справка: Таран Татьяна – российский писатель и журналист. Родилась в городе Завитинске Амурской области. Во Владивосток приехала на учёбу на факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. После его окончания работала журналистом, специалистом по связям с общественностью, пресс-секретарём, редактором газеты. В 2017 году в дальневосточном издательстве "Рубеж" вышла её первая книга "Список мечт", а в апреле 2018 года — вторая книга "Никто не ангел. Рассказы и повести из Владивостока", издательство "Дальиздат".