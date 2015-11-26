Актеры театра молодежи сыграли отрывок из спектакля на Ночи искусств в картинной галерее

Владивосток в шестой раз присоединился к всероссийской культурной акции

Актеры театра молодежи в зале Приморской картинной галереи. Фото: предоставлено Приморской картинной галереей

Ночь искусств в шестой раз захватила ведущие культурные учреждения Приморья накануне, 3 ноября. Необычные перфомансы и культурные акции допоздна продолжались в Приморской картинной галерее. Приморской филармонии, краевом музее имени Арсеньева, театре Горького, краевой библиотеке и КЦНК, сообщает ИА PrimaMedia.

Картинная галерея подготовила наиболее обширную программу, в которую вместились музыкальные выступления, игры и отрывок из спектакля "Спасти камер-юнкера Пушкина" — его сыграли пять актеров Приморского драматического театра молодежи: Юрий Шадрин, Анастасия Кошарнова, Денис Лашко, Николай Тирищук и Герман Авеличев. Кроме того, в одном из залов галереи можно было увидеть, как рождается живописное произведение: студентка шестого курса ДВГИИ Александра Эпштейн копировала работу Василия Верещагина "Туркестанский солдат в летней форме". До 23 часов посетители могли попасть на постоянные экспозиции и выставку Боттичелли.

Театр Горького предложил своим гостям экскурсию по кулуарам "Тайны закулисья", мастер-классы с ведущими артистами театра и тематическую дискуссию "Что для вас театр?" В 22.00 на малой сцене показали спектакль с участием молодых актеров театра "Варшавская мелодия" по пьесе Леонида Зорина.

Музей Арсеньева до 21.00 проводил экскурсии и открытые уроки для школьников по выставке орденов и наград из коллекции музеев Московского Кремля "За Службу и Храбрость. Награды России".

Приморская краевая филармония также организовала экскурсиюо музыкальной культуре Владивостока конца XIX – начала XX века. В рамках "Виртуального концертного зала" прошла трансляция московского концерта Российского национального молодежного симфонического оркестра.