Губернатор Приморья готов отдать щенков акита-ину владельцам частных домов

Выбирать новых хозяев для собак Олег Кожемяко будет через Инстаграм
Общество 15:58
Олег Кожемяко и щенки. Фото: Инстаграм-аккаунт Олега Кожемяко

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил, что готов отдать в добрые руки шестерых щенков акита-ину, появившихся на свет в его доме. Глава края предложил желающим оставлять комментарии к посту в Инстаграме, а за собой оставил право выбора, сообщает ИА PrimaMedia.

"Хочу с вами поделиться счастливым событием для нашей семьи. 1,5 месяца назад на свет появились 6 щенков акита-ину. Три мальчика и три девочки. Это очень ласковые, умные и игривые собаки. Ещё они прекрасные охотники.
Через 1,5 недели сделаем им последние прививки и раздадим в добрые руки. Выбирать семьи для наших щенков будем здесь — в соцсетях. Отмечу, что эти собаки не подходят для жизни в квартире, поэтому они отправятся в семьи, у которых есть свой дом, где живут дети.
Если хотите, чтобы ваша семья пополнилась таким прекрасным другом, пишите в комментариях и в Директ" — говорится в Инстаграм-посте Олега Кожемяко.

Комментаторы не заставили себя уговаривать: под постом отметились уже гораздо больше шести желающих взять собаку. Напомним, Олег Кожемяко не в первый раз прибегает к помощи соцсетей для решения "собачьего" вопроса – в прошлом году таким же способом он раздавал щенков итальянских маремма-абруцких овчарок – белые "медвежата" отправились в Лазо и Арсеньев.

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