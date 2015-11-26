В мероприятиях праздника приняли участие несколько тысяч островитян (ФОТО)

Массовое шествие, песни и танцы: День народного единства отметили в Сахалинской области. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Массовым шествием, праздничным митингом, песнями, танцами и фестивалем национальных кухонь отпраздновали День народного единства в Сахалинской области, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

Праздник начался массовым шествием с Казанской иконой Божьей Матери. Несколько тысяч сахалинцев под звон колоколов преодолели маршрут от Воскресенского собора до площади перед зданием дома регионального правительства. Колонну возглавили представители Южно-Сахалинской и Курильской епархии и братства Александра Невского.

Активисты сахалинской общественной организации "Землячество Бурятии Байкал" участвуют в мероприятиях праздника ежегодно. Для них очень важно представить культуру своего народа.

— Мы принимаем активное участие в праздновании Дня народного единства. Нам хочется, чтобы все имели представление о том, кто такие буряты. День народного единства — праздник мира и согласия, который объединяет народы нашей страны. Именно в этом его значимость, — рассказала участница общественной организации "Землячество Бурятии Байкал" Бальжита Таханова.

Жительница Южно-Сахалинска Екатерина Елизова отметила, что икона Казанской Божьей Матери является главными символом праздника.

— Праздник День народного единства сближает все народы. Отмечу, что именно почитание иконы Казанской Божьей Матери помогло людям в нашем государстве объединиться, что очень важно, — сказала Екатерина Елизова.

На площади перед Домом правительства жителей островного региона с государственным праздником поздравил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

— Дорогие друзья, я поздравляю всех с Днем народного единства! В этот день мы должны вспомнить, что живем в великой стране. Наше величие — в единстве! Сила нашей державы в том, что народ, власть, армия, бизнес и все слои общества — единая нация, где люди уважают друг друга и вместе трудятся. Желаю всем здоровья, счастья, мира и доверия!, — сказал Валерий Лимаренко.

Со словами поздравлений к сахалинцам и курильчанам обратился председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин.

— Сегодня один из самых значимых праздников нашей страны — дата, когда наши предки, преодолев Смуту, разногласия, раздоры, объединились и сберегли России как государство и предопределили ее великое будущее. Это предает нам силы для новых свершений, дальнейшей консолидации народов России в единую дружную семью российской нации. Об этом нужно помнить всегда. С праздником! Счастья, мира, покоя и дружбы! Мы все – один народ, и у России великое будущее!, — сказал Андрей Хапочкин.

Позже глава региона вручил благодарственные письма сахалинцам, которые своей деятельностью и активной жизненной позицией способствуют сохранению народных традиций, формированию у многонационального населения области межнационального согласия особой духовно-нравственной атмосферы.

Массовое шествие, песни и танцы: День народного единства отметили в Сахалинской области. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia Массовое шествие, песни и танцы: День народного единства отметили в Сахалинской области. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia 1 / 2

Праздник продолжился развлекательной программой с народными песнями и танцами. Своими номерами островитян поздравили творческие коллективы Южно-Сахалинска.

Кроме того, в этот день для гостей праздника организовали интерактивные площадки и торговые точки с товарами местных производителей. Представители различных диаспор рассказали горожанам о культуре своих народов и предложили им попробовать национальные блюда.

— Мы гордимся дружбой с другими народами. Сахалин — дом, который мы очень любим! На празднике мы рассказываем окружающим о своей культуре, представляем предметы быта, костюмы и угощаем национальными блюдами, — поделилась представительница таджикской диаспоры Лейла Резайнова.

Массовое шествие, песни и танцы: День народного единства отметили в Сахалинской области. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia Массовое шествие, песни и танцы: День народного единства отметили в Сахалинской области. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia 1 / 2

Также в День народного единства жителям области предлагали отведать гречневую кашу, сфотографироваться в национальных костюмах и поучаствовать в мастер-классах от Сахалинского техникума сервиса.