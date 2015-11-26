Театральный сквер открылся в центре Октябрьского района Приморья

Новое общественное пространство в селе появилось при поддержке "Единой России" и активных жителей

Бюст Биляла Мекерова. Фото: Помощники депутата ГД С.А. Сопчука

В приморском селе Покровка Октябрьского района открылся театральный сквер с бюстом Заслуженного деятеля культуры РФ, режиссера местного Народного театра Биляла Мекерова. Проект этого сквера получил партийную поддержку в рамках федерального конкурса общественно значимых проектов первичных организаций "Единой России", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального отделения партии.

Открытие сквера приурочили к 60-летию самодеятельного театра Покровки. Право перерезать красную ленточку было предоставлено депутату Государственной думы РФ, руководителю Дальневосточного межрегионального совета "Единой России" Сергею Сопчуку и главе Покровского поселения, секретарю местного отделения партии Светлане Данилиной.

Сквер назван именем Биляла Мекерова. Для общественной жизни Октябрьского района фигура знаковая: он 42 года был режиссером народного театра Покровки и более 30 лет являлся фотокорреспондентом районной газеты.

"Самая высокая награда – наша память о нем. Его труды вызывают уважение. Рад, что появилась инициатива сделать этот сквер. Слова благодарности всем людям, кто принял участие. Уверен, что память об этом человеке всегда будет в наших сердцах", — говорит Сергей Сопчук.

Как рассказал депутат Госдумы, Покровка с проектом сквера победила в федеральном конкурсе проектов первичек.

"Первый взнос в размере 200 тысяч рублей сделала партия, но, поскольку проект получился более масштабным, то был объявлен народный сбор, и собрали ещё 250 тысяч. В реализации проекта активное участие приняли предприниматели: кто помог техникой, кто материалом – брусчаткой, бордюрным камнем. В итоге получился настоящий народный проект: театральный сквер с памятником", — рассказал Сергей Сопчук.

Открытие театрального сквера. Фото: Страница депутата в FB Открытие театрального сквера. Фото: Страница депутата в FB Бюст Биляла Мекерова. Фото: Помощники депутата ГД С.А. Сопчука Открытие театрального сквера. Фото: Страница депутата в FB Открытие театрального сквера. Фото: Страница депутата в FB Открытие театрального сквера. Фото: Страница депутата в FB Открытие театрального сквера. Фото: Страница депутата в FB 1 / 7

По словам главы Покровки Светланы Далининой, выполнен только первый этап работ по театральному скверу. В дальнейшем здесь планируется установить скамейки, а также провести озеленение.

Надо сказать, что это далеко не первый общественный проект в Покровском поселении. Недалеко от сквера находится парк, где разместился памятник казакам-первопоселенцам, он тоже выполнен при участии местных активных жителей. А до этого в центре села был восстановлен Покровский парк. Именно такой подход позволяет более бережно относиться к результатам совместного труда.

В церемонии открытия также приняли участие вице-спикер Законодательного Собрания Приморского края, региональный координатор проекта "Городская среда" Сергей Кузьменко, глава Октябрьского района Александр Камленок, директор драматического театра Восточного военного округа МО РФ Николай Столбовушкин, сестры Биляла Мекерова, приехавшие по этому важному для семьи поводу с Северного Кавказа.

После открытия сквера состоялся праздничный вечер по случаю 60-летия Народного театра, который дал старт началу нового театрального сезона. Самодеятельным актерам Народного театра вручили благодарности депутата Государственной думы, а также депутата Законодательного собрания и главы района за большой вклад в развитие культуры района. Актеры порадовали зрителей своим искусством, представив небольшие постановки из репертуара театра за весь период его существования.