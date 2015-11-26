Последние белухи готовятся к выпуску из "китовой тюрьмы" во Владивостоке

50 мормлеков отпустят на волю в районе Лазовского заповедника

Белуха. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Последнюю, самую большую партию белух из "китовой тюрьмы" начали готовить для выпуска в Японском море. В естественную среду обитания морских млекопитающих доставят два научно-исследовательских судна, вернувшиеся из экспедиций, – "Профессор Кагановский" и "Зодиак". На свободу животных выпустят в районе Лазовского государственного природного заповедника, сообщает ИА PrimaMedia.

Решение о выпуске всех оставшихся в "китовой тюрьме" животных принял Консилиум ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 24 октября. 50 белух решили выпустить одной большой партией в связи с надвигающимися штормами, из-за которых транспортировка в ранее определённые места (район Сахалинского залива) стала невозможна.

Сегодня, 5 ноября, в бухте Средней началась подготовка к транспортировке последних белух, заточённых в "китовой тюрьме". Пресс-секретарь ТИНРО сообщил корр. редакции, что прямо сейчас морских животных грузят на судно "Профессор Кагановский".

– Это кропотливый процесс, требующий аккуратности, поэтому при благоприятных условиях он займёт по меньшей мере два дня, – уточнил пресс-секретарь ТИНРО.

Напомним, что с лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Трех косаток выпустили 16 июля, еще трех животных – 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа – животных перевозили на автомобилях и с помощью парома по Амуру.