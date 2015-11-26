Последние белухи готовятся к выпуску из "китовой тюрьмы" во Владивостоке

50 мормлеков отпустят на волю в районе Лазовского заповедника
Китовая тюрьма
Общество 13:03
Белуха. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Последнюю, самую большую партию белух из "китовой тюрьмы" начали готовить для выпуска в Японском море. В естественную среду обитания морских млекопитающих доставят два научно-исследовательских судна, вернувшиеся из экспедиций, – "Профессор Кагановский" и "Зодиак". На свободу животных выпустят в районе Лазовского государственного природного заповедника, сообщает ИА PrimaMedia.

Решение о выпуске всех оставшихся в "китовой тюрьме" животных принял Консилиум ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 24 октября. 50 белух решили выпустить одной большой партией в связи с надвигающимися штормами, из-за которых транспортировка в ранее определённые места (район Сахалинского залива) стала невозможна.

Сегодня, 5 ноября, в бухте Средней началась подготовка к транспортировке последних белух, заточённых в "китовой тюрьме". Пресс-секретарь ТИНРО сообщил корр. редакции, что прямо сейчас морских животных грузят на судно "Профессор Кагановский".

– Это кропотливый процесс, требующий аккуратности, поэтому при благоприятных условиях он займёт по меньшей мере два дня, – уточнил пресс-секретарь ТИНРО.

Напомним, что с лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Трех косаток выпустили 16 июля, еще трех животных – 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа – животных перевозили на автомобилях и с помощью парома по Амуру.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Экологи опасаются за судьбу проданных белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье

Еще 14 белух из "китовой тюрьмы" в Приморье готовят к выпуску на волю

Написать автору
  морские млекопитающие

Экологи опасаются за судьбу проданных белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье

13 октября, 14:05

Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение косаток из "китовой тюрьмы"

9 октября, 19:00

В "Калина Молл" во Владивостоке отпраздновали Хеллоуин

11:50
‡агрузка...
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia