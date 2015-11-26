Во Владивостоке продают гаражи, которые могут признать незаконной постройкой

А в это время местные жители написали письмо губернатору Приморья, опасаясь за пожарную безопасность из-за гаражного кооператива

Гаражи на улице Черняховского (архив).. Фото: предоставлено жильцами

Ситуация со спорными гаражами на улице Черняховского вышла на новую стадию. Не удовлетворившись многолетней перепиской с администрацией города Владивостока, которая так и не внесла ясность в вопрос о строительстве незаконных, с точки зрения граждан, гаражей, активные жители обратились с письмом к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Тем более что продажа построенных на 97% гаражных боксов вроде бы уже началась. На что обрекают себя покупатели непроясненной недвижимости, пытается разобраться ИА PrimaMedia.

Как сообщало ИА PrimaMedia ранее, жильцы дома №13 по улице Черняховского неоднократно обращались с жалобами в администрацию Владивостока на построенные капитальные гаражи. В последний раз они написали ныне действующему главе города Олегу Гуменюку. Ответила его заместитель – Наталья Соколова, которая сообщила жителям, что выданные разрешения соответствуют нормам, а выездная проверка на участок не обнаружила никаких строительных работ. Как и положенного ограждения вокруг строительной площадки и соответствующего информационного щита. Мэрия направила в адрес арендатора письмо с просьбой огородить строительную площадку и установить информационный щит, однако ничего из этого сделано не было.

10 октября 2019 года инициативные жители с улицы Черняховского через приемную граждан администрации Приморского края передали письменное обращение к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко (копия находится в редакции).

Прежде всего жители сообщают главе региона, что еще в 2015 году были демонтированы металлические гаражи, принадлежащие жителям дома 13 по улице Черняховского в городе Владивостоке. Весной 2016 года на данном земельном участке началось строительство капитальных гаражей. Территория застройки не была огорожена забором, любой мог проникнуть на стройку, в том числе и дети, отсутствовали какие-либо информационные щиты с информацией о том, кто строит этот объект, о сроках строительства, не было и информации о лицах, отвечающих за техническую безопасность.

Жители сообщают, что они неоднократно обращались в администрацию города и АТУ района, к участковому инспектору полиции и в региональную инспекцию по строительному надзору и контролю в области долевого строительства. На объект приезжали чиновники, однако ситуация не менялась.

ГСК "Вега" запроектировал и построил на участке 13 гаражных боксов размером 6х4 метра, подъезд к которым возможен только через смежный участок, без отступов и пожарных проездов, говорится в обращении на имя губернатора.

В январе 2014 года ГСК "Вега" обратился в Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края с заявлением о предоставлении земельного участка площадью 700 кв. метров под строительство гаражей. Департамент направил обращение в орган местного самоуправления – Управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока осуществить выбор земельного участка площадью 700 кв. метров под строительство гаражей. В марте 2014 года Управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока отказало ГСК в выборе земельного участка, что послужило основанием для обращения в суд.

Арбитражный суд Приморского края признал отказ в выборе земельного участка незаконным и обязал администрацию города Владивостока обеспечить выбор земельного участка площадью 538 кв.метров под строительство гаражей (решение по делу № А51-9683/2014 от 11.06.2014).

Администрация города Владивостока исполнила требования суда с нарушениями, а именно – на деле, как утверждают авторы обращения к губернатору, кооперативу был выдан участок иной площади и конфигурации (500 кв. метров вместо указанных в судебном решении 538 кв. метров), а также с иными координатами вершин углов поворота границ участка – то есть решение суда не было выполнено. Что может послужить в дальнейшем поводом для признания гаражей незаконной постройкой. И что в этом случае делать тем, кто приобрел эти гаражи в личную собственность, сказать трудно.

И еще один важный момент, на который следует обратить внимание в свете недавних событий во Владивостоке (имеется в виду крупный пожар в ТЦ "Максим").

"Администрация г. Владивостока проигнорировала факт несоблюдения в проекте норм пожарной безопасности, так как в границах отведенного ГСК "Вега" земельного участка отсутствуют пожарные проезды, разворотная площадка и ограничен доступ пожарной техники к гаражам 3-13. Том проектной документации "мероприятия по пожарной безопасности" не представлялся при получении разрешения на строительство, равно как и не был предоставлен расчет пожарных рисков для проектируемых гаражей", — говорится в обращении на имя губернатора Олега Кожемяко.

Если это, действительно, так, становится тревожно за обитателей дома по улице Черняховского, 13.

22 августа 2019 года редакция ИА PrimaMedia направила запрос в администрацию Владивостока, с тем чтобы прояснить ситуацию. В ответе, который касался только одного пункта запроса редакции, сообщалось, что границы спорного земельного участка утверждены в соответствии с требованием законодательства.

— В ответе указана вся информация, которая нашлась по запросу, — прокомментировала начальник отдела рассмотрения обращений по вопросам образования земельных участков управления градостроительства и архитектуры Владивостока Лариса Кучеренко, которая являлась исполнителем запроса от ИА PrimaMedia.

Для получения более полной информации редакция вновь обратилась с запросом в мэрию, на этот раз непосредственно к главе города Владивостока Олегу Гуменюку. На это раз ответ подписала начальник Управления по работе со СМИ администрации города Владивостока В.В. Козлова. Финал ответа приводим полностью:

"По изложенным в обращении ИА "Примамедиа" доводам о несоответствии (площади застройки) в техническом плане объекта незавершенного строительства и в разрешении на строительство, что, по мнению заявителя, свидетельствует о том, что объект незавершенного строительства является самовольным, сообщаем следующее.

Зарегистрированные в установленном порядке права на объекты недвижимости могут быть оспорены только в судебном порядке. В соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, за защитой своих гражданских прав и свобод в суд может обратиться любое заинтересованное лицо. Администрация города Владивостока может быть привлечена судом в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования".