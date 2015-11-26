В мэрии Владивостока назвали сроки открытия движения транспорта по Шефнера

Долгожданное открытие улицы, которую ремонтировали дольше трёх месяцев, запланировано уже на этой неделе

Тематическое изображение. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Улицу Капитана Шефнера, которую капитально ремонтировали в течение последних трёх месяцев, скоро снова откроют для движения транспорта. Ремонтные работы должны закончиться не позднее 23.59 7 ноября, а это значит, что спуститься с проспекта Красоты на "Авангард" напрямую можно будет уже в конце недели, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Владивостока.

Всего несколько дней осталось до окончания дорожных работ на улице Капитана Шефнера. Движение на этом участке пути ограничили 27 июля, когда начался капитальный ремонт дороги, продолжающийся до сих пор. Самый крутой спуск в городе ремонтировали долго, а в августе дорожные работы и вовсе остановились: тогда администрация города винила во всём проливные дожди, обрушившиеся на Владивосток. Позднее медлительность оправдывали отсутствием рабочей техники.

Чтобы забетонировать спуск по улице Капитана Шефнера, подрядчики привезли специальное оборудование из Америки. Сейчас улица забетонирована и покрыта асфальтом, а ремонтные работы подходят к своему логическому завершению. В пресс-службе мэрии сообщили, что к обещанному ранее сроку – 8 ноября – Шефнера будет готова к открытию.

– Спуск уже забетонировали и заасфальтировали, сейчас работы почти закончены – осталось разобраться с мелкими делами, – пояснили в пресс-службе администрации Владивостока.

Напомним, что на время ремонта Шефнера мэрия предложила автомобилистам пользоваться двумя альтернативными спусками – по улицам Володарского и Тунгусской, состояние которых немногим лучше, чем ремонтируемый спуск по Шефнера. Перекрытие провоцировало дорожные заторы ещё летом, однако в начале учебного года, 2 сентября, пробки в час-пик достигли девяти баллов.

Сегодня утром, двигаясь по Володарского, автомобилисты не поверили своим глазам – за несколько дней до открытия Шефнера убитый объезд, состояние которого стремительно ухудшалось вместе с возникновением постоянных заторов, наконец-то забетонировали. Понятно, что асфальтировали экстренно, поэтому системой ливневой канализации и водоотводом Володарского не обзавелась. Непонятно одно: почему для "экстренного" ремонта понадобилось три с лишним месяца.