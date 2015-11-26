Отопление отключат на день в нескольких домах Владивостока

На теплосетях будут вестись неотложные ремонтные работы

Отопление. Фото: ИА PrimaMedia

Энергетики "Приморских тепловых сетей" (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") уведомляют жителей Владивостока о том, что в связи с неотложными работами на теплосетях некоторые потребители будут ограничены от теплоснабжения 6 ноября с 9.00 до 17.00 часов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

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