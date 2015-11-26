Отопление отключат на день в нескольких домах Владивостока

Энергетики "Приморских тепловых сетей" (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") уведомляют жителей Владивостока о том, что в связи с неотложными работами на теплосетях некоторые потребители будут ограничены от теплоснабжения 6 ноября с 9.00 до 17.00 часов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.
Отключения:
- 100-летия Владивостока: 12в, 14, 18, 18а, 20, 20а;
- Волховская: 2, 4, 5, 10, 22, 26а, 27, 29, 31;
- Вострецова: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 13, 15, 15а, 19;
- Днепровская: 2, 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 51, 55;
- Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 5, 5/1, 7;
- Ильичева: 4, 6, 8, 10, 11а, 12;
- Камская: 5, 5а;
- Камский: 6, 6/2;
- Корнилова: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14;
- Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33, 38, 41; Печорская: 10, 12;
- Южно-Уральская: 18, 20, 21, 22, 24, 25/10, 26, 27, 28, 29, 30, 31