Отопление отключат на день в нескольких домах Владивостока

На теплосетях будут вестись неотложные ремонтные работы
Общество 16:45
Отопление. Фото: ИА PrimaMedia

Энергетики "Приморских тепловых сетей" (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") уведомляют жителей Владивостока о том, что в связи с неотложными работами на теплосетях некоторые потребители будут ограничены от теплоснабжения 6 ноября с 9.00 до 17.00 часов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

Отключения:

  • 100-летия Владивостока: 12в, 14, 18, 18а, 20, 20а;
  • Волховская: 2, 4, 5, 10, 22, 26а, 27, 29, 31;
  • Вострецова: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 13, 15, 15а, 19;
  • Днепровская: 2, 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 51, 55;
  • Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 5, 5/1, 7;
  • Ильичева: 4, 6, 8, 10, 11а, 12;
  • Камская: 5, 5а;
  • Камский: 6, 6/2;
  • Корнилова: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14;
  • Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33, 38, 41; Печорская: 10, 12;
  • Южно-Уральская: 18, 20, 21, 22, 24, 25/10, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Написать автору
  теплоснабжение (отопление), ДГК, Дальневосточная генерирующая компания

Во Владивостоке начали подавать отопление в дома

28 октября, 15:52

Добросовестным плательщикам – денежные призы, должникам – арест машин и квартир

28 октября, 08:53

Детский сад на 220 мест в Радужном построит фирма из Владивостока

17:30
‡агрузка...
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia