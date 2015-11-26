Сотрудничество Приморья и провинции Ляонин подтвердила новая фотовыставка в отеле Lotte

В ее открытии приняли участие представители народного правительства китайской провинции
Общество 18:29
Открытие фотовыставки в бизнес-отеле Lotte. Фото: Александр Сафронов, пресс-служба администрации Приморского края

Еще одна северо-восточная провинция КНР, Ляонин, подтвердила свои намерения теснее развивать межрегиональное сотрудничество с Приморским краем. Делегация провинции прибыла во Владивосток для налаживания партнерских взаимоотношений и сегодня, 5 октября, приняла участие в открытии фотовыставки "Ляонин будет ждать вас". Выставку можно увидеть в холле бизнес-отеля  Lotte, сообщает ИА PrimaMedia.

Сотрудники отдела пропаганды народного правительства провинции Ляонин рассказали, что возлагают большие надежды на укрепление бизнес-отношений с Приморьем, двустороннее увеличение туристического потока и дальнейшее поддержание добрососедских связей.

Со стороны администрации Приморского края гостей приветствовал директор департамента международных отношений Алексей Старичков. Он прокомментировал событие:

— Выставка, которая открылась сегодня в отеле Lotte, небольшая, но, может быть, это и хорошо, что на пути укрепления межрегионального сотрудничества мы продвигаемся при помощи тактики малых дел. С провинцией Ляонин  российский Дальний Восток связан давними историческими узами. Сегодня провинция динамично развивается, и помимо очень красивой природы, нашедшей отражение в нынешней фотовыставке, там наблюдается бурный рост тяжелой и химической промышленности, транспорта. Приморье и Далянь связывает морское и авиасообщение, поэтому логично, что вслед за провинциями Цзилинь и Хейлунцзян о намерениях теснее взаимодействовать с Приморьем заявила провинция Ляонин.

Также директор департамента проанонсировал, что в середине ноября из Приморья отправится бизнес-миссия в провинцию Гуандун – эта территория КНР также выражает заинтересованность в развитии международных связей.

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Представитель китайской делегации Ян Цзин поблагодарил принимающую сторону:

 — Выставка организована очень хорошо, мы ею очень довольны. Мы получили всестороннюю поддержку администрации Приморского края в организации данного мероприятия. Думаю, благодаря этой выставке мы сможем еще более укрепить взаимопонимание и сотрудничество между Приморским краем и провинцией Ляонин.

Напомним, в этом году Приморский край продолжил набирать популярность у гостей из других стран и регионов России. За январь-август, по экспертным оценкам, Приморский край посетили 4,1 миллиона человек, в том числе – 500 тысяч иностранных туристов. Большинство иностранных туристов составляют граждане Китая.

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  сотрудничество международное

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