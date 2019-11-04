Олег Кожемяко пообещал устранить историческую несправедливость: памятнику Завойко быть

Губернатор даст поручение найти место для увековечивания памяти адмирала: в 30-е его постамент снесли и поставили скульптуру Лазо

Памятник Сергею Лазо в театральном сквере. Фото: ИА PrimaMedia

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко считает историческим хаосом тот факт, что памятник адмиралу Завойко во Владивостоке был снесен, а на его мостик-пьедестал поставлен герой Гражданской войны Сергей Лазо. Эту несправедливость глава региона намерен устранить, сообщает ИА PrimaMedia.

В 1908 году во Владивостоке был установлен памятник герою Крымской войны адмиралу Василию Завойко. Был создан фонд, куда шли деньги отовсюду и ото всех (Николай II и губернатор Н.И. Гродеков пожертвовали одними из первых). Открытие приурочили к 50-летию подписания Айгунского договора, определившего на века границу России и Китая.

Однако в 30-е годы памятник адмиралу Завойко во Владивостоке был снесен. В августе 1945 года на адмиральский пьедестал была поставлена бронзовая скульптура революционера Сергея Лазо.

"Имя Василия Степановича Завойко для России знаковое. Он руководил обороной Петропавловска-Камчатского, во время Крымской войны. И та оборона действительно была героическая. Он один из начинателей освоения Тихоокеанского побережья нашей страны.

То, что на месте его памятника во Владивостоке поставили памятник Сергею Лазо — это исторический хаос, который часто встречается. Но памятник Сергею Лазо — это история, которая не переписывается", — цитирует губернатора Приморского края издание "Родина", обратившееся к Олегу Кожемяко за комментарием.

Губернатор пообещал, что несправедливость будет исправлена.

"Найдем во Владивостоке достойное место для увековечивания памяти адмирала Завойко. Дам поручение краевому департаменту культуры, чтобы они детально проработали этот вопрос", — заверил Олег Кожемяко.