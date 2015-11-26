В середине ноября во Владивосток прибудут два электробуса

Власти приняли вторую партию новых автобусов

Электробус. Фото: Мосгортранс

К 15 ноября власти Владивостока ожидают поступления двух электробусов. К сегодняшнему дню прибыли еще 49 из 102 автобусов, закупленных городскими властями в этом году. Это вторая партия транспортных средств, которые теперь пройдут процедуру приемки, чтобы затем встать на пять внутригородских маршрутов: № 15к, 27, 63, 79 и 95, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В этом году администрация Владивостока закупила 102 автобуса. Средства на эти цели – почти 1 млрд рублей – выделены из краевого бюджета. На днях поступила вторая партия автобусов. Все они после процедуры приемки будут оформлены в муниципальную собственность. После этого их примет на баланс муниципальное предприятие "ВПОПАТ №1".

"Прибыли автомобили двух марок – ПАЗ и ЛиАЗ, – рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов. – Автобусы в хорошем техническом состоянии. Небольшие недочеты, вызванные дальней дорогой, оперативно устраняем. ПАЗы традиционно готовим выставить на дороги с грунтовым покрытием, ЛИаЗы – на асфальт".

Уже известно, на какие маршруты выйдут новые автобусы.

"Автобусы, как и предыдущую партию, планируем выставить на маршруты, где есть нехватка транспортных средств, — пояснил исполняющий обязанности директора предприятия Игорь Гнедько. – Это будет пять маршрутов: № 15к, 27, 63, 79 и 95".

Из 102 автомобилей два будут электробусами. Их прибытие во Владивосток ожидают к 15 ноября. На эти цели город получил субсидию из федерального бюджета порядка 8 млн рублей. Стоимость одного такого электробуса около 44 млн рублей. Поставщик — компания "Лига Авто" — обязана доставить в краевой центр две машины на аккумуляторных батареях, а также установить зарядную станцию. Как писало ИА PrimaMedia, новые электробусы будут перевозить горожан от железнодорожного вокзала до Луговой.

Оставшиеся пять автобусов, которые закуплены дополнительно на сэкономленные во время аукционов средства, должны быть доставлены во Владивосток до конца года.