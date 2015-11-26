Операция по выпуску последней партии белух из "китовой тюрьмы" стартовала в Приморье

Шесть мормлеков погрузили на судно "Профессор Кагановский" и приостановили операцию из-за сильных порывов ветра
Китовая тюрьма
Общество 20:26
Белуха. Фото: Александр Хитров. ИА PrimaMedia

Специалисты 5 ноября приступили к погрузке на научно-исследовательское судно последней партии из 50 белух, находящейся в "китовой тюрьме" в Приморье. Как сообщает Интерфакс, на судно "Профессор Кагановский" погрузили шесть мормлеков. Операция по погрузке животных была приостановлена из-за усилившегося ветра.

"Начата погрузка на научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский", – сообщил представитель Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Накануне, по данным пресс-службы организации, ученые совместно с тренерами и ветеринарами осмотрели ванны, подготовленные для транспортировки белух, а также проверили состояние здоровья самих животных.

В свою очередь эксперт Greenpeace Россия Оганес Таргулян, присутствующий при погрузке белух в качестве независимого наблюдателя, сообщил, что на одно из судов уже загрузили шесть белух, пока на этом все остановилось.

Позднее начальник управления по связям с общественностью ВНИРО Алексей Смородов объяснил "Интерфаксу", что погрузка животных приостановлена из-за сильного ветра.

"По состоянию на 17 часов местного времени научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский" приняло на борт шесть белух. Операция по погрузке животных была приостановлена из-за усилившегося ветра, который мешает подвести к судну очередной понтон с животными из-за его высокой парусности. Белухи могут травмироваться. В связи с этим специалисты оперативно вносят корректировки в способ буксировки понтона к судну", – рассказал он.

Пресс-секретарь ТИНРО сообщил корр. ИА PrimaMedia, что процесс погрузки животных – это кропотливый процесс, требующий аккуратности, поэтому при благоприятных условиях он займёт по меньшей мере два дня.

Напомним, что с лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Трех косаток выпустили 16 июля, еще трех животных – 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа – животных перевозили на автомобилях и с помощью парома по Амуру.

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