Во Владивостоке начал работать новый офис банка "Открытие"

На площади более 200 квадратных метров ежедневно могут обслуживаться до 150 клиентов банка

Тематическое фото. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

Новый офис банка "Открытие" приступил к работе во Владивостоке в четверг, 31 октября. Отделение на Светланской, 209 находится на одной из самых оживленных улиц города. Новый офис "Открытия" переехал в это здание с улицы Капитана Шефнера, 2. На площади более 200 квадратных метров ежедневно могут обслуживаться до 150 клиентов банка, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Дизайн офиса выполнен в современном стиле с учетом всех условий для создания уютной и технологически дружелюбной среды для клиентов банка – физических и юридических лиц. Здесь размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, зона обслуживания юридических лиц – представителей малого и среднего бизнеса, выделены зоны кассы и обслуживания привилегированных клиентов. Розничные клиенты могут оформить ипотечный кредит, дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, открыть обезличенный металлический счет и вступить в Негосударственный пенсионный фонд. Представители малого и среднего бизнеса могут подключиться к расчетно-кассовому обслуживанию и сопровождению счетов, эквайрингу, оформить и получить кредит на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств, оформить зарплатный проект.

Во входной зоне установлены банкоматы, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денежных средств, с оплатой услуг ЖКХ и мобильной связи. Еще устройства самообслуживания находятся внутри офиса в клиентской зоне.

Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка "Открытие" и выбрать наиболее интересные для себя условия. В том числе, оформить один из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов – рефинансирование кредитов сторонних банков.

— Новая концепция универсального современного офиса банка "Открытие" отличается визуальной открытостью, быстротой и удобством обслуживания клиента. Наша команда очень рада, что клиенты банка "Открытие" могут пользоваться услугами в комфортной и современной обстановке, где нет барьеров и границ между сотрудником и посетителем, где финансовые вопросы клиентов решаются быстро и эффективно. Технологичность решений составляют важную часть качественного клиентского сервиса, — отметил управляющий банком "Открытие" во Владивостоке Кирилл Грибов.

Режим работы офиса: с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00 часов, в субботу — с 9.00 до 16.00 часов, воскресенье – выходной день.

СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка "Открытие" является Банк России с долей 99,99%. "Открытие" сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), НПФ "Открытие" (пенсионная индустрия), УК "Открытие", "Открытие Брокер" (брокерские услуги).