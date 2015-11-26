На строительство в Приморье потратили 57 млрд рублей за девять месяцев – Приморскстат

С января по сентябрь 2019 года было выполнено на 9% больше строительных работ, чем за такой же промежуток годом ранее
Общество 10:25
Тематическое изображение. Фото: Евгения Кокурина, ИА PrimaMedia

Объём строительных работ в Приморском крае, по данным Приморскстата, вырос по сравнению с прошлым годом на 9%. В этом году организациями всех форм собственности на строительство было потрачено 57 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

С января по сентябрь 2019 года в Приморском крае построены жилые дома общей сложностью 343,5 тысяч кубометров – в это число входят жилые дома, построенные на земельных участках, которые граждане используют для садоводства. Это на 10% меньше, чем за этот же период прошлого года. 184,4 тысячи кубометров жилья – 54% от общего количества – было построено индивидуальными застройщиками. 

Население стало строить на 22% больше жилья по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.

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