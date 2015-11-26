"Антиэпловский" закон способен увести рынок "айфонов" в Приморье в серую зону

"Яблочный" гигант вряд ли станет подстраиваться под новую инициативу российских депутатов
Бизнес 14:06
Рынок айфонов в России пострадает с принятием нового закона. Фото: ИА PrimaMedia

Российский рынок Apple может уйти в серую зону c принятием закона о запрете продаж смартфонов без российского программного обеспечения, считают эксперты. При этом в Приморском крае, учитывая близость азиатских рынков и уровень развития интернет-торговли, "яблокоманы" легко найдут альтернативу легальной российской рознице, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее стало известно, что члены нижней палаты российского парламента поддержали в первом чтении законопроект, обязывающий предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств, в частности, смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

Этот закон уже прозвали "антиэпловским". По мнению ряда экспертов, большинство производителей подстроятся под новые требования. Невыполнимыми они могут стать для компании Apple, которая отличается закрытой экосистемой и обособленностью на рынке.

"В отличие от "Андроида" Apple не дает такой свободы в установке программного обеспечения и придерживается очень консервативной политики – от страны к стране прошивки не отличаются. Сложно представить, что она изменит свой подход в отношении России. И в любом случае, если этот закон примут в действующей редакции, Apple вряд ли отреагирует на него очень быстро. Скорее всего, продажи уйдут в серую зону", — пояснил гендиректор DNS Дмитрий Алексеев.

Большинство экспертов и участников рынка склоняется к тому, что компания Apple не согласится добавить в iOS российский софт. С подобным предложением к ней уже безуспешно обращались власти Индии. При этом продукция Apple широко популярна на российском рынке. По данным МТС, каждый 12-й смартфон, проданный в Приморье в сентябре, когда iPhone обновил модельный ряд, был iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max.

Эксперты уверены, что с принятием ограничений потребитель не откажется от любимого брэнда. В Приморском крае, учитывая близость азиатских рынков и уровень развития интернет-торговли, "яблокоманы" легко найдут альтернативу легальной российской рознице.

Напомним, в январе текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное проблемам развития отечественного программного обеспечения. По его словам, Россия "довольно неплохо справляется" с импортозамещением во многих отраслях, так что подобную задачу следует решить и в сфере информационных технологий.

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