Об искусстве и менеджменте – библиотека "Бук" во Владивостоке приглашает на новую лекцию

Спикер проекта СРЕ-DA расскажет об управлении проектами в сфере современного искусства

Тематическое изображение. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Лекцию, посвященную управлению образовательными проектами, сегодня прочитает спикер проекта СРЕ-DA Елена Фадеева. Посетить мероприятие в библиотеке "Бук" во Владивостоке сможет любой желающий, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня, 6 ноября, в библиотеке "Бук" пройдет открытая лекция проекта СРЕ-DA с Еленой Фадеевой. Тема встречи – управление проектами в сфере современного искусства. Автор поделится личным опытом создания, курированная и менджмента в области современного искусства – от небольших галерейных проектов до консультирования ярмарок и национальных павильонов.

В 2018 и 2017 годах Елена Фадеева была координатором проекта Российского павильона на Венецианской биеннале. Занимается менеджментом крупномасштабных международных проектов, сотрудничеством с основными российскими культурными учреждениями и является международным координатором Malyshchuk Foundation (Екатеринбург). Проходила стажировку в музее Пегги Гуугенхайм (Венеция), аукционном доме Christie’s (Лондон), работала в Институте дизайна "Стрелка" и галерее "Триумф" (Москва).

Вход открыт для всех желающих. Начало лекции в библиотеке "Бук" в 19:00.