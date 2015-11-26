Круглосуточный прием анализов стал доступен в поликлинике Владивостока №4

Услуги оказывают по полису ОМС и на коммерческих условиях
Общество 15:26
Круглосуточный прием анализов организовали в поликлинике. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

С 6 ноября жители Владивостока могут сдать основные анализы днем и ночью во Владивостокской клинической больнице №4. Приписанные к поликлинике "дальзаводской" больницы пациенты Ленинского и Первомайского районов теперь могут сдавать кровь, мочу и другие анализы круглосуточно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе учреждения.

Врачи Владивостокской клинической больнице №4 (ВКБ) организовали круглосуточный прием анализов и проведение исследований в собственной клинико-диагностической лаборатории. Услуги оказывают как по полису ОМС по назначению лечащего врача, так и на коммерческих условиях. В клинике можно сделать клинический анализ крови, биохимическое исследование крови, определение группы крови и резус-фактора, общий анализ мочи, копрограмму, ИФА-диагностику и другие анализы.

По словам главного врача больницы Елены Новицкой, клиническая лаборатория работает круглосуточно, дежурство осуществляется посменно.

— Главное, чтобы время и условия сдачи анализов соответствовали назначениям специалистов. Подготовка к сдаче анализов, время забора и другие процессы должны строго соответствовать указаниям лечащего врача, который направляет пациента, — подчеркнула главврач.

Поликлиника обслуживает более 23 тысяч жителей Ленинского и Первомайского районов Владивостока, которые приписаны к больнице. По словам врачей, повышение удобства при сдаче анализов будет востребовано как посетителями поликлиники "дальзаводской" больницы, так и остальными жителями двух микрорайонов города, в которых суммарно проживает около 300 тысяч человек.

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