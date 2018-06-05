МедиаСаммит номер пять! Первый день главного медиафорума Дальнего Востока

Немного истории. Впервые МедиаСаммит прошел в июне 2014 года, здесь же, в кампусе гостеприимного ДВФУ. И с тех пор встречаться на Русском острове стало у журналистов доброй ежегодной традицией.

В прошлом году на форум зарегистрировалось 2,5 тысячи человек, однако всего мероприятия МедиаСаммита-2017 посетило около 5 тысяч. Почетным гостем стал полпред президента Юрий Трутнев, который провел в рамках форума встречу с губернаторами регионов Дальнего Востока.