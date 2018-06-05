МедиаСаммит номер пять! Первый день главного медиафорума Дальнего Востока

Главное событие медиаотрасли Дальнего Востока – пятый юбилейный МедиаСаммит проходит во Владивостоке. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. Участников ждут более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. Любой желающий может бесплатно принять участие в форуме, регистрация для вновь прибывших участников будет открыта в течение двух дней форума, 6 и 7 июня. Организаторы форума ожидают до 6 тысяч участников за три дня.
Немного истории. Впервые МедиаСаммит прошел в июне 2014 года, здесь же, в кампусе гостеприимного ДВФУ. И с тех пор встречаться на Русском острове стало у журналистов доброй ежегодной традицией.
В прошлом году на форум зарегистрировалось 2,5 тысячи человек, однако всего мероприятия МедиаСаммита-2017 посетило около 5 тысяч. Почетным гостем стал полпред президента Юрий Трутнев, который провел в рамках форума встречу с губернаторами регионов Дальнего Востока.
Доброе утро, уважаемые читатели!
Начинаем текстовую трансляцию первого дня МедиаСаммита, стартовавшего сегодня на Русском острове в кампусе ДВФУ. Пятый год подряд Владивосток принимает работников медиаотрасли из разных регионов Дальнего Востока и не только. В юбилейный год саммит ставит очередной рекорд - уже более 3,8 тысяч зарегистрированных участников. Для тех, кто не сможет сегодня попасть на остров или просто не успеет посетить все лекции и мастер-классы: в нашей трансляции постараемся отметить все самые важные моменты.
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Главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточный МедиаСаммит-2018 стартует во Владивостоке уже завтра, 6 июня. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском, сообщает ИА PrimaMedia. В день открытия, 6-го июня, на площадке форума пройдёт пленарная дискуссия, секции с участием представителей органов власти, откроется форум молодых журналистов и блогеров. Организаторы подготовили для участников более 100 секций, включающих дискуссии, мастер-классы, интерактивные игры и круглые столы. Обучающие мастер-классы в этом году запланированы, как по традиционным направлениям: правовое обеспечение деятельности журналиста, менеджмент и маркетинг медиапроектов, мультимедийная журналистика, так и в новых, стремительно развивающихся сферах: SMM, digital, ИТ-технологии. Основная часть программы мероприятия доступна всем зарегистрированным пользователям. В числе ключевых спикеров МедиаСаммита в этом году – эксперты федерального уровня: заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин, председатель Союза Журналистов России Владимир Соловьев, , советский и российский журналист, телеканал Russia Today Александр Гурнов, директор по продуктовым и медиакоммуникациям Mail.Ru Group Анастасия Жбанова, пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев, генеральный продюсер Телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн, заместитель редактора интернет-издания Meduza Александр Поливанов, исполнительный продюсер канала "Дождь" Светлана Гуляева, директор по развитию "Лайфхакера" Родион Скрябин и др. Кроме этого, зарегистрироваться и выбрать подходящий пакет участника можно и на самом форуме. Это можно будет сделать на стойке регистрации, расположенной на шестом уровне корпуса В в кампусе ДВФУ на острове Русском. Регистрация для вновь прибывших участников будет открыта в течение двух дней форума, 6 и 7 июня. #медиасаммит #медиасаммит2018 @mediasummit #Владивосток #vladivostok #Vladivostok_beautiful #ig_vladivostok #приморскийкрай #артем #приморье #primorye #primorsky #примамедиа #primamedia #russia #vdk #vlc #ussuriysk #Vladivostok_official #россия #новости #сми #vladivostoknews #свежиеновости
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