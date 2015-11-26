День второй: МедиаСаммит во Владивостоке плавно переходит в литературный фестиваль

Пятый Дальневосточный МедиаСаммит стартовал во Владивостоке на острове Русском 6 июня. Как проходил первый день форума, можно прочитать в текстовой трансляции. Сегодня день второй, также 7 июня стартует первый дальневосточный Литературный фестиваль. Мы расскажем сегодня о самых интересных мероприятиях и событиях дня.
Доброе утро, уважаемые читатели!
Начнем?
Напомним основные события вчерашнего дня. Открывался форум пленарным заседанием с участием врио губернатора Андрея Тарасенко, главы СЖР Владимира Соловьева, политолога Сергея Караганова.
Полпред президента Юрий Трутнев встретился на полях саммита с дальневосточными блогерами, а затем и с главными редакторами СМИ.
В рамках форума прошло несколько десятков круглых столов, дискуссий, мастер-классов с участием экспертов.
Около 4 тысяч участников зарегистрировались на МедиаСаммит в этом году.
Сегодня день будет не менее насыщенным. Поехали!
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