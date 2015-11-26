День второй: МедиаСаммит во Владивостоке плавно переходит в литературный фестиваль

Текстовая трансляция 7 июня

Пятый Дальневосточный МедиаСаммит стартовал во Владивостоке на острове Русском 6 июня. Как проходил первый день форума, можно прочитать в текстовой трансляции. Сегодня день второй, также 7 июня стартует первый дальневосточный Литературный фестиваль. Мы расскажем сегодня о самых интересных мероприятиях и событиях дня.


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08:00

Доброе утро, уважаемые читатели!

Начнем?

Напомним основные события вчерашнего дня. Открывался форум пленарным заседанием с участием врио губернатора Андрея Тарасенко, главы СЖР Владимира Соловьева, политолога Сергея Караганова.

Полпред президента Юрий Трутнев встретился на полях саммита с дальневосточными блогерами, а затем и с главными редакторами СМИ.

В рамках форума прошло несколько десятков круглых столов, дискуссий, мастер-классов с участием экспертов.

Около 4 тысяч участников зарегистрировались на МедиаСаммит в этом году.

Сегодня день будет не менее насыщенным. Поехали!

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