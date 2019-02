ТОП долгожданных концертов во Владивостоке в 2019 году (ОБНОВЛЕНО)

Эксклюзивная подборка "самых-самых" первой половины года по версии редакции PrimaMedia

ТОП крутых концертов во Владивостоке в 2019 году. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Короли рока, металла, инди, попсы, джаза и рэпа соберутся вместе... где бы вы думали? Конечно, во Владивостоке. 2019 год обещает стать горячим и зажигательным. Приморскую столицу ждет масса интересных, ярких, классных концертов от исполнителей самых разных направлений. Свою подборку самых крутых выступлений, которые пройдут на сценах Владивостока, предлагает ИА PrimaMedia.

Музыканты, с которыми мы с вами росли, взрослели, любили и страдали. Ставшие музыкальными спутниками нашей жизни они обещают зажечь приморскую сцену.

Подборка будет расширяться и обновляться по мере поступления информации. К настоящему моменту анонсированы лишь концерты в первой половине 2019 года.



V-ROX EXPO, 21-23 июня, Мумий Тролль Music Bar. Фото: http://vrox.org/

V-ROX EXPO

21-23 июня (0+)

Мумий Тролль Music Bar

В рамках открытого фестиваля культуры, в который перерос известный многим музыкальных фестиваль V-ROX, организуемый бессменным лидером группы "Мумий Тролль" Ильей Лагутенко, предстоящим летом состоится целая серия выступлений. Правда, на этот раз музыкальная составляющая станет лишь частью грандиозного фестиваля, зато какой! В течение трех дней во Владивостоке выступят самые разные местные и иностранные музыканты и диджеи. К настоящему моменту их имена еще не названы. Однако, опыт предыдущих лет подсказывает, что от музыкального вкуса Лагутенко Владивосток остается в восторге.



LP: 20 марта, 19:00 Фетисов-Арена. Фото: vk.com/rockafishavl

LP

20 марта, 19:00 (12+)

Фетисов Арена

Билеты от 2400 рублей

Автор мега-хита Lost on you альтернативная американская певица Лаура Перголицци или LP посетит Владивосток в рамках своего мирового тура в поддержку нового альбома "Heart to Mouth". Приморская столица станет единственным городом Дальнего Востока, кому посчастливится услышать известную исполнительницу. Всего LP посетит 11 российских городов, а также города Северной Америки и Европы. На концерте во Владивостоке прозвучат песни из нового альбома певицы, а также всем знакомые хиты.



Manowar: 3 марта, 20.00 Фетисов Арена. Фото: vk.com/rockafishavl

Manowar

3 марта, 20:00 (16+)

Фетисов Арена

Билеты от 1500 рублей

Лидеры мирового хэви-металла выступят во Владивостоке в рамках своего прощального мирового тура "THE FINAL BATTLE"! Этот визит Manowar в Россию обещает стать самым масштабным: помимо Владивостока музыканты посетят еще 8 российских городов, а также дадут концерт в Минске. Фанатов группы ждет незабываемое шоу, а также легендарные композиции. "Шоу придется по вкусу всем, у кого по венам течет True Metall," — заверяют организаторы.



Skillet: 8 апреля, 20.00 SanRemo Hall. Фото: vk.com/rockafishavl

Skillet

8 апреля, пятница, 20:00 (12+)

SanRemo Hall

Билеты от 2200 рублей

Лидеры мирового альтернативного рока посетят столицу Дальнего Востока в рамках своего масштабного российского тура в поддержку нового, десятого полноформатного альбома. Владивосток станет первым из 13 российских городов, которые посетят Skillet этой весной. Зрителей ждет яркое шоу, полюбившиеся хиты группы и совершенно новые композиции.



Cleve Jones: 22 марта, 19.00 Приморская краевая филармония. Фото: vk.com/rockafishavl

Cleve Jones

22 марта, 19:00 (0+)

Приморская краевая филармония

Билеты от 1500 рублей

Вервые во Владивостоке с единственным концертом выступит номинант на премию "Grammy 2017" Клив Джонс. Благодаря уникальным вокальным данным исполнителю одинаково хорошо удаются джазовые, блюзовые и фанковые композиции.В ходе своего выступления Клив Джонс исполнит как собственные песни, так и композиции других известных авторов: Майкла Джексона, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли, Стиви Уандера и Рэй Чарлза.



Didier Marouani & "SpAce": 7 марта, 19.00 цирк. Фото: vk.com/rockafishavl

Didier Marouani & "SpAce"

7 марта, 19:00 (16+)

Владивостокский цирк

Билеты от 1500 рублей

Культовый электронщик 70-х и 80-х группа Space и Дидье Маруани отмечают 40-летие творчества серией грандиозных шоу в рамках мирового турне. Зрители смогут насладиться не только космической музыкой, но и впечатляющим световым и лазерным шоу под лучшие космические хиты.



Amaranthe: 17 марта, 19.00 Submarine. Фото: Spika Concert Agency

Amaranthe

17 марта, 19.00 (16+)

Submarine

Билеты от 2000 рублей

Популярные хэви-металлисты Amaranthe посетят Владивосток в рамках мирового турне "The Helix World Tour 2019". Музыканты снискали любовь публики в первую очередь благодаря смелому сочетанию субстилей в своем творчестве. Владивосток станет одним из четырех российских городов, которые исполнители порадуют своим визитом. Помимо столицы Дальнего Востока Amaranthe также посетят Москву, Владивосток и Хабаровск.



Annisokay: 8 марта, 19.00 Водолей. Фото: vk.com/annisokay_vladivostok2019

ANNISOKAY

8 марта, 19.00 (16+)

Клуб "Водолей"

Билеты от 1800 рублей

Настоящий подарком Владивостоку к 8 марта станет концерт немецких представителей пост-хардрока ANNISOKAY. Музыкантов выделяют мощный звук и яркие, эмоциональные композиции. В рамках выступления на сцене прозвучат трэки из нового альбома "Arms". Владивосток станет первым городом в международном турне ANNISOKAY под названием"Fully Automatic". Всего музыканты посетят 8 городов России, Белоруссию, Украину и 7 городов Германии.



Ленинград: 17 апреля, 20.00 Фетисов Арена. Фото: vk.com/rockafishavl

Ленинград

17 апреля, 20:00 (18+)

Фетисов Арена

Билеты от 1500 рублей

Не первый год подряд группа собирает полный зал и устраивает настоящий аншлаг во Владивостоке. В 2019 году Ленинград собирается устроить праздник на всю Россию и поставить рекорд посещаемости. Приморская столица станет одним из 9 городов России, в которых пройдет "Стадионный тур" группы Ленинград. "Полмиллиона человек на волне праздника непослушания и безудержного веселья. Стань частью бешеного водоворота ЛенингРадости!" — обращаются организаторы концерта к будущим зрителям.



Сурганова и оркестр: 14 июня, 19.00 FESCO Hall. Фото: vk.com/rockafishavl

Сурганова и оркестр

14 июня, 19:00 (6+)

FESCO Hall

Билеты от 1400 рублей

Популярная группа посетит Владивосток в рамках большого юбилейного тура, посвященного 15-летию коллектива. Зрителей ждут как новые музыкальные эксперименты, так и давно ставшие хитами всем известные композиции.



Порнофильмы: 29 марта, 19.00 Submarine. Фото: vk.com/pfvlad

Порнофильмы

29 марта, 19.00 (12+)

Submarine

Билеты от 1200 рублей

10-летие своего творчества популярные российские панк-рокеры отметят на сцене в ходе своего юбилейного турне. Концерт обещает стать одним из самых зажигательных в истории группы: лучшие за 10 лет хиты, шикарный звук и даже прыжки в толпу. Все это ждет зрителей во Владивостоке. В рамках выступления прозвучат и композиции из последнего альбома "Порнофильмов" "В диапазоне между отчаянием и надеждой".



Мумий Тролль: 21 июня, 18.00 Филармония. Фото: vk.com/rockafishavl

Мумий Тролль

21 июня, 18.00 (12+)

Приморская краевая филармония

Билеты от 4000 рублей

Уникальную акустическую программу "Вечерний чай" без симфонического оркестра представит одна из самых любимых владивостокцами групп. Необычный формат камерного выступления "Мумий Тролля" оказался очень популярен. Первый акустический концерт Ильи Лагутенко и его коллектива состоялся весной 2018 года в Москве и транслировался в прямом эфире MTV Россия. Зрителей во Владивостоке ждет неповторимое камерное исполнение любимых и всем знакомых хитов группы в новой интерпретации. Каждому музыканту коллектива в "Вечернем чае" предстоит попробовать себя в различных аплуа, меняя инструменты и образы. Пожалуй, столь необычную сценографию от "Мумий Тролля" Владивосток увидит впервые.



Баста: 13 июня, 19.00 Фетисов-Арена. Фото: vk.com/rockafishavl

Баста

13 июня, 19:00 (16+)

Фетисов Арена

Билеты от 1200 рублей

Концертом во Владивостоке завершится большой тур знаменитого исполнителя. Баста проедет 18 000 км и посетит 22 города России, а также Эстонию, Латвию и США. На сцене во Владивостоке прозвучат как хиты, так и новые песни исполнителя, чьи тексты быстро разлетаются на цитаты.



Дельфин: 1 мая, 20.00 Филармония. Фото: vk.com/rockafishavl

Дельфин

1 мая, 20.00 (12+)

Приморская краевая филармония

Билеты от 1200 рублей

"Дельфин вернулся, чтобы бунтовать", — так написала Российская газета об одном из самых громких релизов 2018 года — новом альбоме Дельфина "442". Именно его в перемешку с культовыми композициями он исполнит во Владивостоке этой весной. Пронзительные, острые, яркие и злободневные трэки Дельфина прозвучат по-новому с новым составом музыкантов группы.



Машина Времени: 22 апреля, 19.00 Владивостокский цирк. Фото: vk.com/rockafishavl

Машина Времени

22 апреля, 19.00 (12+)

Владивостокский цирк

Билеты от 1500 рублей

Настоящие легенды русского рока выступят во Владивостоке в рамках своего юбилейного тура по случаю 50-летия творчества. "Уникальное представление! Шоу марионеток! Аттракцион "Скачки"! Дрессированные глупые скворцы и синие птицы! Воздушные гимнасты с номером "Она любила летать по ночам" и многое, многое другое! Весь вечер на арене — группа "Машина Времени"!" — анонсируется шоу на официальном сайте группы.



Концерт Руки Вверх во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Руки Вверх

19 и 21 марта, 19.00 (12+)

Фетисов Арена

Билеты от 1500 рублей

Любимая группа молодости многих жителей Владивостока выступит в столице Приморья с концертной программой "22", в нее включены как новые, так и всем давно известные композиции.