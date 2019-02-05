Стабильно плохо: дальнегорский «Бор» банкротит сам себя

Владельцы уникального предприятия, зарегистрированные в офшоре на Кипре, запустили уже привычную процедуру

С долгами более 162 млн рублей предприятие ДХК "Бор" вошло в процедуру банкротства. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

С долгами более 162 млн рублей многострадальное градообразующее предприятие ООО "Дальнегорский химический комбинат "Бор" (ДХК "Бор") вошло в процедуру банкротства. Далеко не первого в своей истории. Пока у руля компании стоит временный арбитражный управляющий, специалисты борной промышленности пытаются достучаться до властей со своими предложениями по оптимизации производства, сообщает ИА PrimaMedia.

В отношении ООО "ДХК "Бор" Арбитражным судом Приморья была введена процедура банкротства – наблюдение сроком на пять месяцев. Эта мера принимается в целях определения уровня платежеспособности и оценки целесообразности признания должника банкротом и является одной из стадий банкротства. Временным управляющим предприятия в настоящий момент является Дмитрий Полонский. Из картотеки арбитражных дел следует, что сумма долга ДХК превышает 162 млн рублей.

Очередное банкротство ДХК "Бор" было инициировано самим предприятием и является осознанным шагом его руководства. 20 сентября 2018 зарегистрировано дело о банкротстве № А51-19490/2018 в отношении ООО "ДХК БОР". Истцом по делу выступает ООО "ДХК БОР".

История ДХК "Бор" уходит своими корнями в 2015 год, когда на базе обанкротившегося ГХК "Бор" появилось сразу два предприятия: ООО "ДХК Бор" и ООО "Дальнегорский ГОК". При этом, все работники были оформлены в первом, но трудились на втором.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО "ДХК "Бор" является кипрская компания "Лиомена Инвестментс Лтд", также офшор — учредитель ныне ликвидируемого ООО "Мелькор" (г. Москва).

Дальнегорский ГОК также переживает не лучшие времена. Предприятие является ответчиком по 42 арбитражным делам на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Объем задолженности предприятия продолжает увеличиваться. На сегодняшний день размер долга Дальнегорского ГОКа, выпускающего боросодержащую продукцию, перед ПАО "ДЭК" уже достиг 280 млн рублей.

Потерять во благо

Как пояснили корр. ИА PrimaMedia в департаменте промышленности Приморья, Дальнегорский ГОК и ДХК "Бор" – два разных предприятия. Дальнегорский ГОК владеет всем имуществом, ведет разработку месторождения и занимается выпуском борсодержащей продукции, однако собственных работников предприятие не имеет – все специалисты, работающие здесь, трудоустроены в ДХК "Бор".

В настоящий момент собственником Дальнегорского ГОКа принято решение о возвращении исторической целостности комбинату. Первым шагом к этому станет банкротство ДХК "Бор".

— Все люди, которые сейчас числятся на ДХК “Бор”, будут переведены на действующее предприятие. Это позволит объединить инфраструктурные и кадровые возможности комбината, наладить систему налоговых выплат и, конечно, это поможет людям чувствовать себя более защищенными, – подчеркнули в департаменте, отметив, что на производительной деятельности самого ГОКа банкротство никак не отразится.

Голос народа

Активным борцом за судьбу предприятия "Бор" является бывший начальник отделения цеха борной кислоты № 2, специалист высокой квалификации, отдавший профессии более 30 лет, Геннадий Леонидович Полушкин. На его счету не одно свидетельство об изобретениях на тему "Способ производства борной кислоты". На протяжении нескольких лет он ведет активную борьбу за возрождение предприятия, обращаясь за помощью к главе региона, вице-губернаторами и департаменту промышленности Приморья.

— Недавно я встречался с директором департамента промышленности Алексеем Пикаловым, вместе мы пришли к обоюдному согласию о необходимости финансово-технического оздоровления "Бора".

Технологический процесс на предприятии изрядно устарел и требует серьезного обновления. У меня есть готовое решение, которое позволит сделать производство в 10 раз менее затратным и вывести предприятие на качественно новый уровень в экономике всего Приморья.

Общие затраты на реорганизацию процесса производства составят около 70 млн рублей, но не стоит пугаться. Все это окупится за 4-5 месяцев, что совсем немного для такой суммы. Для начала я и вовсе предлагаю создать тестовую модель установки, стоимость которой не превышает 100 тысяч рублей. Да это же совсем не деньги по сравнению с затратами на другие сферы. Увидев установку и то высочайшее качество борной кислоты, которую она позволяет производить, все бы сразу поняли оправданность технологических нововведений. Из нашего боросодержащего сырья может получаться лучшая в мире по качеству борная кислота, что не доступно зарубежным месторождениям. Предприятие "Бор" имеет важнейшее стратегическое значение в развитии экономики и укреплении безопасности страны, — считает Геннадий Полушкин.

Еще одной насущной проблемой предприятия бывший работник "Бора" называет отсутствие квалифицированных кадров.

— "Бор" единственное и уникальное предприятие. Уникальность его в технологическом процессе, связанном с сырьём. Поэтому готовить специалистов и резерв нужно в производственных условиях, без этого у предприятия нет будущего. Сейчас у "Бора" нет ни специалистов, ни резерва, ни, полагаю, структуры управления. Я готов помогать с обучением новых кадров по мере возможности. Но нужно торопиться, возраст все же дает о себе знать, — добавляет Геннадий Полушкин.

Помогать надо людям, но не бездельникам

Несколько иного мнения придерживается другой житель Дальнегорска, бывший механик "Бора" – Дмитрий Букин, обратившийся в редакцию ИА PrimaMedia.

— Дальнегорский ГОК имеет большие за должности по электроэнергии не спроста. Цех № 4 работает только в первую смену. Дробилки сильно изношены и часто в ремонте. КТС не работает во вторую и в третью смену на руде. Оборудование работает в холостую. Очень слабое качество ремонтов. Все можно сделать, если относиться к работе и оборудованию по-хозяйски.

"Бор" может заниматься не только выпуском борной кислоты. Предприятию нужны грамотные и хозяйственные руководители, понимающие как в химической, так и в горной промышленности. В Дальнегорском районе много залежей серебра, есть рудные и россыпные месторождения по золоту. Работать надо самим, а не выжидать чего-то. И тем более просить помощи у губернатора. Помогать, конечно, надо людям, но не бездельникам, — считает Дмитрий.

Осенью 2018 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывал на градообразующем предприятии Дальнегорска и пообщался с его сотрудниками.

— Нужно смотреть, как минимизировать убытки и выйти хотя бы на небольшую прибыль, – отметил он по итогам своего визита.

Напомним, с процедурой банкротства дальнегорский "Бор" сталкивается в своей российской истории не в первый раз. Это состояние уже стало привычным для предприятия. Первый раз внешнее управление было введено в 2000 году по заявлению ОАО "Энергомашкорпорация". В 2003 году внешнее управление было введено по заявлению инвестиционной компании "Альянс-Капитал". В результате в 2005 году ОАО "Бор" было ликвидировано, и на базе предприятия появилась компания ЗАО "Горно-химическая компания "Бор".

Через десять лет решением арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-105794/14 от 10 ноября 2015 года АО "Горно-химическая компания Бор" было признано несостоятельным (банкротом).

Предприятие ведёт разработку крупнейшего в России и Юго-восточной Азии Дальнегорского борнорудного месторождения. АО "ГХК Бор" работает на базе уникального месторождения боросиликатных руд, на сегодняшний день это единственное эксплуатируемое борное месторождение в России. Промышленные запасы составляют более 160 млн т руды. На предприятии существует полный технологический цикл производства, включающий добычу, обогащение и химическую переработку борсодержащего и карбонатного сырья. До 1993 года компания находилась в списке закрытых предприятий, имеющих стратегическое значение.