Между Приморьем и Хабаровским краем установят дезинфекционные барьеры

Такими мерами власти края надеются пресечь распространение вируса ящура на территории регионов

Поросенок. Фото: pixabay.com

Установить дезинфекционные барьеры решили между территориями Приморского и Хабаровского края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Это решение также касается всех пограничных переходов Приморья. Такими мерами власти региона надеются пресечь распространение вируса ящура.

Как сообщил руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрий Кузин, во время заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось во вторник, 5 февраля, на данный момент вирус ящура остается в Спасске-Дальнем, однако новых очагов нет в течение трех дней, вакцинация животных продолжается.

"В благополучной зоне вакцинировано почти 10 тысяч свиней, угрожаемая зона вакцинирована полностью. Повторная вакцинация начнется 6 февраля и продлится пять дней", – проинформировал он.

По словам замруководителя управления Россельхознадзора Марины Ковтун, чтобы не допустить новых вспышек ящура, на пограничных переходах устанавливаются дезбарьеры.

"В крае пять пунктов пропуска, однако на двух – “Марково” и “Пограничный” – дезинфекция не проводится", – отметила она.

Врио вице-губернатора Александр Костенко заявил, что необходимо установить дезбарьеры на всех пограничных переходах.

"В том числе два барьера – туда и обратно – на границе с Хабаровским краем, где также зафиксирована вспышка ящура. Эту работу нужно организовать в течение суток", – подчеркнул заместитель главы региона.

Напомним, вспышка ящура произошла в январе текущего года на свиноводческих предприятиях Михайловского и Спасского районов. Специалисты подчеркивают, что для человека вирус не опасен, но человек может послужить источником заражения животных. Передачи инфекции от человека к человеку не происходит.

Жителям края рекомендуется воздержаться от покупки сырого мяса в неустановленных местах торговли. Поскольку вирус ящура погибает при термообработке, в случае покупки домашнего мяса его необходимо обязательно прожарить.