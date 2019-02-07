Еще три очага ящура угрожают заражением семи муниципалитетам Приморья

Вспышки заболевания обнаружены в личных подсобных хозяйствах Октябрьского и Спасского районов
#Эпидемия ящура
Общество 19:25
Три новых вспышки ящура обнаружены в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Администрация Приморского опубликовала три новых распоряжения об изъятии свиней и установлении карантина в трех личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) Приморья, сообщает ИА PrimaMedia. Новые очаги заболевания ящуром обнаружены в Спасске-Дальнем, Октябрьском и Спасском муниципальных районах. В связи с этим в угрожаемую зону попали семь муниципалитетов края.

Согласно документам, ящур поразил животных в ЛПХ Вольнягиной К.С. из села Струговка Октябрьского района, Гайдея Н.Г. из села Гайворон Спасского района и Тонких С.Н. из Спасска-Дальнего.

Во всех трех хозяйствах были изъяты все восприимчивые животные и продукты животноводства. На территориях введен карантин, определены зоны эпизоотической опасности. Так, очагами заражения признаны помещения, где содержались животные, неблагополучными пунктами – территории хозяйств, а угрожаемыми зонами и зонами наблюдения – населенные пункты и муниципалитеты, прилегающие к очагу.

Таким образом, под угрозу заражения попали Октябрьский, Михайловский и Спасский районы, Уссурийск, Спасск-Дальний, а также село Сиваковка Хорольского района, села Дмитриевка, Грибное, Высокое, Меркушевка, Вадимовка, Алтыновка, Горный Хутор, Черниговка, Майское, Тиховодное, Искра и Синий Гай Черниговского района. В зону наблюдения попали Пограничный, Черниговский и Хорольский районы.

В постановлениях указано, что карантин в очагах ящура будет снят через 28 дней после изъятия и уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения всех необходимых мероприятий.

Все владельцы личных подсобных хозяйств, пострадавших от эпизоотии ящура, могут рассчитывать на возмещение стоимости изъятых продуктов животноводства за счет средств краевого бюджета.

эпидемия сельское хозяйство свиноводство профилактика заболеваний

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