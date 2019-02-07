Еще три очага ящура угрожают заражением семи муниципалитетам Приморья

Вспышки заболевания обнаружены в личных подсобных хозяйствах Октябрьского и Спасского районов

Три новых вспышки ящура обнаружены в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Администрация Приморского опубликовала три новых распоряжения об изъятии свиней и установлении карантина в трех личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) Приморья, сообщает ИА PrimaMedia. Новые очаги заболевания ящуром обнаружены в Спасске-Дальнем, Октябрьском и Спасском муниципальных районах. В связи с этим в угрожаемую зону попали семь муниципалитетов края.

Согласно документам, ящур поразил животных в ЛПХ Вольнягиной К.С. из села Струговка Октябрьского района, Гайдея Н.Г. из села Гайворон Спасского района и Тонких С.Н. из Спасска-Дальнего.

Во всех трех хозяйствах были изъяты все восприимчивые животные и продукты животноводства. На территориях введен карантин, определены зоны эпизоотической опасности. Так, очагами заражения признаны помещения, где содержались животные, неблагополучными пунктами – территории хозяйств, а угрожаемыми зонами и зонами наблюдения – населенные пункты и муниципалитеты, прилегающие к очагу.

Таким образом, под угрозу заражения попали Октябрьский, Михайловский и Спасский районы, Уссурийск, Спасск-Дальний, а также село Сиваковка Хорольского района, села Дмитриевка, Грибное, Высокое, Меркушевка, Вадимовка, Алтыновка, Горный Хутор, Черниговка, Майское, Тиховодное, Искра и Синий Гай Черниговского района. В зону наблюдения попали Пограничный, Черниговский и Хорольский районы.

В постановлениях указано, что карантин в очагах ящура будет снят через 28 дней после изъятия и уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения всех необходимых мероприятий.

Все владельцы личных подсобных хозяйств, пострадавших от эпизоотии ящура, могут рассчитывать на возмещение стоимости изъятых продуктов животноводства за счет средств краевого бюджета.