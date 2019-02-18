Ящур отступил: очаги заболеваемости полностью ликвидированы в Приморском крае

Вакцинация восприимчивых к вирусу животных продолжается

Свиньи. Фото: ИА PrimaMedia

Очаги заболевания ящуром ликвидированы в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию края. Ранее в регионе были усилены карантинные меры по нераспространению вируса.

Напомним, в ряде хозяйств в семи муниципалитетах края вводился карантин по заболеваемости ящуром. В постановлениях указано, что он будет снят через 28 дней после изъятия и уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения всех необходимых мероприятий.

Как сообщает администрация края, сейчас в Приморском крае ликвидированы все очаги заболевания вирусом ящура. По словам руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморья Дмитрия Кузина, в настоящее время продолжается вакцинация восприимчивых к вирусу животных.

Ранее информационное агентство сообщало, что под угрозой заражения ящуром в Приморском крае находились Октябрьский, Михайловский и Спасский районы, Уссурийск, Спасск-Дальний, а также село Сиваковка Хорольского района, села Дмитриевка, Грибное, Высокое, Меркушевка, Вадимовка, Алтыновка, Горный Хутор, Черниговка, Майское, Тиховодное, Искра и Синий Гай Черниговского района. В зону наблюдения попали Пограничный, Черниговский и Хорольский районы.

Все владельцы личных подсобных хозяйств, пострадавших от эпизоотии ящура, могут рассчитывать на возмещение стоимости изъятых продуктов животноводства за счет средств краевого бюджета.