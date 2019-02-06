Вопреки "репродуктивным настроениям": за год жителей Приморья стало на 10 тысяч меньше

В 2018 году естественная убыль увеличилась на 21%, а число браков сократилось на 1000 по сравнению с 2017 годом

Приморстат отмечает падение рождаемости в Приморье по данным 2018 года. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Приморскстат обновил данные по демографии в регионе за 2018 год, сообщает ИА PrimaMedia. В прошлом году приморцев стало меньше на 10331 человека. Из них больше половины — из-за превышения смертности над рождаемостью, вторая половина — миграционная убыль. При этом в Министерстве труда и соцзащиты отчитываются о высоком "репродуктивном настроении" среди женщин.

В 2018 году в Приморье родилось 20021 детей, а умерло 25698 человек. Стоит отметить, что младенческая смертность составила 98 детей. Таким образом. естественная убыль населения края за год — 5677, что на 21% больше, чем в 2017 году. При этом значительно сократилось число заключенных за год браков. В 2018 году образовалось 14643 новый семей (в 2017 году — 15695), а распалось 9619 пар (в 2017 году — 9298). Таким образом, можно сказать, что по статистике сохраняется только один брак из трех.

Еще одной причиной сокращения численности населения Приморья стала отрицательная миграция. В 2018 году в регион прибыли 77913 новых жителей, а уехали — 82567. Миграционная убыль составила 4654 человека. Причиной отрицательного показателя стала миграция населения Приморья в другие регионы России. При этом международная миграция в небольшом плюсе. За границу из Приморья убыло 9630, а прибыло 9761 (+131).

При этом на федеральном уровне звучат заявления о том, что демографическая ситуация в стране достаточно позитивная. О высоких "репродуктивных настроениях" среди россиянок на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко в рамках своего доклада о реализации федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", входящего в состав национального проекта "Демография", сообщает РИА Новости.

"Я бы позиционировал (это) не так, чтобы женщину заставить рожать, а с точки зрения предрасположенности семьи и возможностей семьи к появлению ребенка... К счастью, репродуктивные настроения женщин очень высокие, они настроены на детей — это и опросы показывают, и статистика показывает даже по сравнению с другими, европейскими странами. То есть перелома такого кардинального в репродуктивном настроении, в установках, традициях не случилось", — ответил Вовченко на вопрос зампред комитета Елены Вторыгиной о том, что бы могло мотивировать женщин на рождение детей.