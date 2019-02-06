Хабаровская компания «Дальстрой Интернешнл» должна приморскому застройщику 35 млн рублей

Арбитражный суд Приморского края вынес решение по делу о недобросовестном исполнении обязанностей подряда
Общество 12:10
Деньги. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Крупная хабаровская компания "Дальстрой Интернешнл" должна приморскому застройщику "Атлантикс Констракшн" 35 млн рублей неустойки. Арбитражный суд Приморского края 30 января 2019 года вынес решение по делу о недобросовестном исполнении обязанностей подряда. В отношении хабаровской компании заведено и выиграно еще несколько подобных дел от других застройщиков, сообщает ИА PrimaMedia.

Одна из крупнейших строительных компаний Приморского края "Атлантикс Констракшн" в октябре 2010 года заключила договор подряда с ООО "Дальстрой Интернешнл", согласно которому подрядчик взял на себя обязательства выполнить комплекс работ по устройству вентилируемого фасада на объекте во Владивостоке.

Именно "Дальстрой Интернешнл" является официальным дистрибьютором немецкой компании Schüco, разработчика и поставщика современных фасадных профилей с максимальной степенью безопасности, ветро-и солнцезащиты. Застройщик выбрал фасадные профили именно этой марки, чтобы придать жилому дому максимально высокое качество исполнения.

Сумма контракта на устройство фасада составила сотни миллионов рублей. Свои обязательства ООО "Атлантикс Констракшн" выполнило надлежащим образом, перечислив оплату для закупки фасадной продукции и выполнения монтажных работ в адрес ООО "Дальстрой Интернешнл", однако подрядчик систематически срывал поставку и монтаж фасадной продукции. Согласно условиям договора, работы должны были быть выполнены не позднее 31 декабря 2015 года. По факту, объем выполненных работ силами ООО "Дальстрой Интернешнл" составил не более 65%. Неоднократные обращения в адрес подрядчика к результату не привели, и до сих пор работы по устройству фасада так и не выполнены, и жилые дома не могут сдать в эксплуатацию.

Компания "Атлантикс Констракшн" обратилась в Арбитражный суд за защитой своих прав. Согласно решению Арбитражного суда Приморского края от 30 января 2019 года по делу №А51-14086/2018, за несоблюдение сроков выполнения работ с ООО "Дальстрой Интернешенл" взыскано 35 млн рублей неустойки.

Как стало известно, в отношении хабаровской компании заведено и выиграно еще несколько подобных дел от других застройщиков.

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