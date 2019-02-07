Приморье встречает Новый год по Восточному календарю

Участие в праздновании принял председатель Заксобрания Приморья Александр Ролик

Празднование Восточного Нового года. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик стал почетным гостем на праздновании Восточного Нового года в городе Артеме. Это единственное место, где представители дипломатического корпуса стран Юго-Восточной Азии могут собраться за общим праздничным столом, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Организатором празднования Нового года по Восточному календарю традиционно выступил председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП) Валентин Пак.

В торжествах приняли участие генеральный консул Республики Кореи Ли Сок Пэ, исполняющий обязанности генерального консула Корейской Народной Демократической Республики Цой Ен Нам, генеральный консул Китайской Народной Республики Китай Янь Вэньбинь, генеральный консул Японии Коитиро Накамура, генеральный консул Республики Вьетнам Нгуен Хоанг Вьет, генеральный консул Республики Индия Кумар Субхам, генеральный консул Соединенных Штатов Америки Майкл Кийс, врио вице-губернатора Приморского края Олег Мельников, а также представители корейской диаспоры, бизнесмены и общественные деятели.

Участие в праздновании принял председатель Заксобрания Приморья Александр Ролик. Фото: пресс-служба ЗС ПК Празднование Восточного Нового года. Фото: пресс-служба ЗС ПК Празднование Восточного Нового года. Фото: пресс-служба ЗС ПК Празднование Восточного Нового года. Фото: пресс-служба ЗС ПК Празднование Восточного Нового года. Фото: пресс-служба ЗС ПК Празднование Восточного Нового года. Фото: пресс-служба ЗС ПК 1 / 6

Напомним, что на смену году Желтой Собаки по восточному календарю приходит год Желтой Свиньи, который наступил 5 февраля 2019 года.

"На Востоке один из самых больших праздников – это Восточный Новый год, — сказал Валентин Пак. – Это праздник прихода весны. В каждой стране отмечает его по-своему. Здесь в Артеме мы празднуем Восточный Новый год уже в 17-й раз. Мы соблюдаем восточные традиции, и для нас это праздник единства, солидарности и дружбы. Поэтому не случайно, что к нам приехали генеральные консулы многих государств".

На праздновании Восточного Нового года со словами приветствия и добрых пожеланий выступили многие приглашенные.

"Международное сотрудничество становится важным направлением деятельности и краевого парламента, и исполнительной власти региона, — сказал председатель Законодательного собрания Александр Ролик. — В этом году мы будем принимать в Приморье председателей парламентов стран Северо-Восточной Азии. Полтора десятка делегаций, состоящих из депутатов региональных Законодательных собраний и Собраний народных представителей, приедут во Владивосток обсудить важные вопросы международного сотрудничества.



Участие в праздновании принял председатель Заксобрания Приморья Александр Ролик. Фото: пресс-служба ЗС ПК

На этом форуме нам будет приятно видеть и уважаемых генеральных консулов. Пользуясь случаем, я приглашаю вас принять участие в нашей парламентской работе. Приморцы высоко ценят дружеские и добрые отношения со своими восточными соседями. Мы уверены, что эта дружба с годами будет только крепнуть. А такие встречи, когда мы отмечаем общие праздники, непременно этому способствуют".

Традиция встречи Восточного Нового года принята во многих странах Азии. Поэтому в праздничной программе были представлены многочисленные творческие номера: состоялось выступление ансамбля корейских барабанщиков, вызвали восхищение национальные танцы, вокальные и музыкальные номера.