Россиянам покажут «Сирийский перелом»

В городах страны пройдет передвижная выставка военных трофеев, захваченных у боевиков в Сирии

Оружие. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В городах России состоится передвижная выставка военных трофеев, захваченных у боевиков в Сирии (16+). Военно-патриотическая акция получила название "Сирийский перелом". Об акции сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Сейчас эти трофеи находятся в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил "Патриот". Данный парк размещается в Одинцовском районе Московской области.

В дальнейшем оружие, техника, боеприпасы из Сирии станут экспонатами передвижной экспозиции. Их в специальном поезде отправят по экскурсионному маршруту, проходящему через различные российские города.

Поезд военно-патриотической акции "Сирийский перелом" посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока. В каждом городе состав будет делать остановку на несколько часов, во время которой желающие смогут ознакомиться с экспозицией.

Среди экспонатов – различные образцы оружия и военной техники, захваченные у террористов, от автоматов до танков. А экскурсоводами выступят российские военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в Сирии.

Акция "Сирийский перелом" начнется в День защитника Отечества. Предполагается, что специальный поезд преодолеет путь до Владивостока и обратно за 75 дней и вернется в Москву накануне Дня Победы.

Никифор Зуев