ОПГ из семи человек ждет суд за разбой и похищение человека в Приморье

Участники использовали довольно жесткие методы в своей "деятельности"
Происшествия 10:10
ОПГ из семи человек ждет суд за разбой и похищение человека в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Предполагаемых участников организованной преступной группы, состоящей из семи человек, ожидает суд. Они обвиняются по четырем статьям УК РФ, в том числе за разбой и похищение человека. За период своей "деятельности" члены группы поживились на сумму свыше 6,6 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2016 года трое из фигурантов решили обманным путем завладеть деньгами пенсионера 1939 года рождения. При этом они знали, что на его банковском счету находится свыше миллиона рублей.

Пожилого человека несколько дней удерживали в гаражном боксе в Артеме.

"Забрав у мужчины банковскую книжку и паспорт, фигуранты предприняли попытку снять деньги с его счета. С этой целью они оформили подложные документы, в том числе доверенность на право распоряжения счетами с правом снятия денег. Используя указанные документы, им удалось незаконно получить 150 тысяч рублей, однако завладеть оставшимися денежными средствами в размере около 1 млн рублей они не смогли, так как банковский служащий заметил различие в подписях и отказал в выдаче денег", — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Также отмечается, что осенью 2017 года участники преступной группы совершили несколько нападений на владельцев дорогостоящих электронно-вычислительных систем.

В каждом случае нападавшие применяли предмет, похожий на пистолет, угрожали применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Действуя по описанной выше схеме, членам орггруппы удалось похитить имущество потерпевших на общую сумму свыше 6,6 млн рублей.

Семерых жителей Приморского края ждет суд. В зависимости от роли каждого в содеянном их действия квалифицированы по ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 30 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и др.

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