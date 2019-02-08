«Восточный Порт» провел соревнования по подледному лову во Врангеле

В мероприятии приняли участие 74 человека

Традиционные соревнования по ловле рыбы проходили на реке Партизанская. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Соревнования по подлёдному лову рыбы для семей сотрудников провел крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания". В мероприятии приняли участие 74 человека, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Традиционные соревнования проходили на реке Партизанская. В течение 1,5 часов разыграны призы в шести номинациях. Победителем в номинации "Первая рыбка" стал Егор Руденко, поймав корюшку. Навага весом около 140 граммов принесла победу в номинации "Самая крупная рыба" Евгению Красюкову. "Самой маленькой рыбой" соревнования стала корюшка весом всего 10 граммов, попавшаяся на крючок Захара Солодовникова.



В мероприятии приняли участие 74 человека. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

В номинации "Разнообразие рыб улова" победил Никита Дудник. Определен самый "Старший рыбак" соревнований — Владимир Лютенко, "Старшая рыбачка" — Татьяна Мигунова. А также "Самые младшие рыбачки" — 4-летний Семен Яковенко, 5-летний Тимур Коваленко, 7-летняя Лилия Ермакова и 10-летняя Дарья Михайлова.



Особенно на рыбалке интересно детям. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Победители в соревновании по подледному лову рыбы в общем зачете определялись по весу добычи. Первое место занял Валерий Трегубов, вес улова — 280 граммов. Второе — Евгений Красюков, вес улова — 220 граммов. Третье — Андрей Коханов.

Все участники соревнований получили памятные сувениры от АО "Восточный Порт". Победители и призеры награждены ценными призами: кемпинговым снаряжением и подарочными сертификатами в магазин рыболовных снастей.



В течение полутора часов разыграны призы в пяти номинациях. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

"Соревнования по подледному лову рыбы — одно из самых любимых сотрудниками АО "Восточный Порт" среди зимних спортивных мероприятий. Традиционно участвуют не только заядлые рыбаки, но и новички. Такой обмен опытом объединяет всех участников. Особенно на рыбалке интересно детям, которые не только с удовольствием помогают родителям, но и стараются рыбачить самостоятельно", — отметила начальник отдела по управлению персоналом АО "Восточный Порт" Елена Полянская.