Россияне смогут снимать наличные с карт в магазинах

Visa предписала банкам обеспечить возможность обналичивать деньги

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Международная платежная система Visa направила письмо банкам в России уже к апрелю обеспечить возможность снимать наличные с карт в магазинах. Участвовать в пилотном проекте будут "Русский стандарт", Райффазенбанк и Промсвязьбанк (12+).

Сервис позволит россиянам прийти в магазины и снять наличные через POS-терминалы на кассах при обязательной оплате покупки картой. Разово можно будет обналичить сумму эквивалентную ста долларам США. Это примерно 6,5 тысяч рублей. Чтобы услугу можно было реализовать магазины должны получить статус банковского платежного агента, отмечает РБК.

Банки должны донастроить процесс обработки данных при совершении платежных операций и эквайринг к 12 апреля так, чтобы стали возможны операции по снятию наличных с карт Visa.

В пресс-службе Visa не стали комментировать письмо, направленное банкам, однако там напомнили, что платежная система работает над предоставлением торговым точкам возможности выдавать наличные. Непременное условие для получения кэша, подчеркивают в пресс-службе Visa, — приобретение товаров по карте.

Ряд банков отказались от участия в пилотном проекте. В кредитных организациях отказ мотивировали тем, что "со стороны федеральных торговых сетей на данный момент нет однозначной оценки данного проекта". Кроме того, внедрение сервиса потребует серьезных инвестиций, указали в банках.

По мнению некоторых участников рынка, технические требования платежных систем опережают сроки появления сервисов на рынке. Вместе с тем, в банках признали, что новая функция должна прийтись по вкусу торговым точкам так как это сократит инкассируемую выручку, а значит и уменьшит затраты на услуги инкассаторов.

Анна Кольцова