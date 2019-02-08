Он сможет самостоятельно передвигаться, распознавать людей и поддерживать простую беседу

Ученики Центра развития робототехники создадут первого в Приморье робота-консультанта. Фото: пресс-служба ПАО "МТС"

Робота-консультанта создадут ПАО "МТС" и воспитанники Центра развития робототехники. Это будет первый проект подобного уровня в Приморском крае, реализованный школьниками. Робот сможет самостоятельно передвигаться, распознавать людей и поддерживать простую беседу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании МТС.

Планируется, что уже в этом году робот будет консультировать абонентов в салонах розничной сети МТС, помогать им при покупке гаджетов и в подключении услуг.

Идея создать говорящего робота-помощника пришла в голову юным инженерам из Центра развития робототехники. Ребята уже 4 года занимаются робототехникой и решили попробовать свои силы в федеральном проекте от МТС "Поколение М" для юных талантов. На конкурсе "Робостанция МТС" (12+) борются дети и подростки со всей страны. Приз – стажировка в знаменитой "Робостанции" в Москве на ВДНХ, но прототип робота школьников Владивостока настолько поразил жюри, что решено было вне конкурса помочь ребятам создать первого робота.

"Увидев заявку наших приморских ребят на сайте "Поколения М", мы решили вне конкурса сделать вместе с ними настоящего робота. Первого робота-консультанта в Приморье. Мы надеемся, что робот поможет нашим клиентам в решении несложных вопросов и станет настоящим любимцем публики.

У компании МТС серьезная экспертиза в области высоких технологий. Направление робототехники широко представлено в нашем проекте "Поколение М", а в Москве даже планируется открытие офиса, в котором работают роботы. Кроме того, мы уже запустили несколько роботов для автоматизации бухгалтерских функций, и в ближайшее время планируем роботизировать до 150 внутренних процессов и внешних функций продаж, обслуживания и поддержки клиентов", — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

"Мы давно следим за проектом МТС "Поколение М" и в этом году решили попробовать свои силы в направлении роботоконструирования. Даже не ожидали, что наша заявка на сайт выльется в настоящий масштабный проект, и наши воспитанники станут первыми, кто создаст робота-консультанта в Приморье. Эксперты компании помогут нам консультациями и предоставят необходимые комплектующие. Теперь наш робот, который существовал только на уровне 3D-чертежей и макетов, обретет жизнь", — сообщил директор Центра развития робототехники Сергей Мун.

Ожидается, что презентация бета-версии робота (12+) состоится в марте на олимпиаде "Научная технологическая инициатива" в ДВФУ. Широкой публике он будет представлен 27 апреля на Всероссийской робототехнической олимпиаде (12+).