Власти Приморья нашли источник финансирования на корочки для «детей войны»

Деньги на удостоверения возьмут у КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»

Удостоверение. Фото: Из архива

Администрация Приморья не отказывается от идеи вручить гражданам, попадающим в категорию "дети войны", удостоверения. На их печать ранее предлагалось выделить из бюджета 24 млн рублей, но инициатива не нашла поддержки профильного комитета краевого Заксобрания. Теперь предлагается изготовление корочек оплатить за счет бюджетных ассигнований КГКУ "Центр социальной поддержки населения Приморского края". Инициативу парламент рассмотрит на внеочередном заседании 11 февраля, сообщает ИА PrimaMedia.

Категорию "дети войны" в Приморье законодательно закрепили в конце прошлого года по инициативе Олега Кожемяко. Им полагается ряд льгот, среди которых ежегодные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, полное освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт, льгота по транспортному налогу.

Только этих мер оказалось недостаточно, "детям войны" предлагается выдать удостоверения, подтверждающие принадлежность к этой категории. Соответствующий законопроект был вынесен на рассмотрение комитета Заксобрания по социальной политике и защите прав граждан в конце января. По расчетам администрации края, в регионе насчитывается 112 516 граждан, каждому из которых предполагается изготовить соответствующий документ из расчета 211,37 рублей за штуку. Таким образом на эти цели предлагалось потратить 23,78 млн рублей. Депутатов цифра и сама инициатива удивила. Такие траты на корочки парламентарии посчитали нецелесообразными.

В качестве довода в пользу принятия данной инициативы и.о. директора департамента труда и социального развития края Светлана Красицкая отмечала, что удостоверения могут пригодиться гражданам в будущем, например, при оплате проезда в автобусе. Председатель комитета Игорь Чемерис тогда заявил, что актуальнее реализовать проект по социальной карте. Напомним, что социальную карту "Приморец" краевые власти обещали выпустить в 2018 году. Предполагалось, что ею могут пользоваться льготные категории граждан, – это пенсионеры, многодетные, получатели детских пособий и другие, всего около 600 тысяч человек. Предполагалось, что имея на руках социальную карту "Приморец", её держатель может получить скидку в торговых организациях, аптеках, транспортных компаниях и других организациях, которые заключают соглашения с профильным ведомством администрации края.

Однако позже в СМИ появилась информация, что реализация этого проекта забуксовала. На заседании Заксобрания в январе председатель комитета скорректировал свою позицию.

Инициатива об утверждении удостоверения для "Детей войны" вновь поступила на рассмотрение социального комитета. Ожидается, что ее депутаты рассмотрят на внеочередном заседании в понедельник, 11 февраля. Теперь из законопроекта исчезла информация о требуемом финансировании из краевого бюджета на изготовление корочек.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что "для реализации проекта закона "О детях войны в Приморском крае" дополнительных денежных средств краевого бюджета на изготовление удостоверений не потребуется".

Тем не менее, бюджетные средства на изготовление все же будут потрачены, но не напрямую из краевой казны. В тексте обоснования за подписью и.о. вице-губернатора Ирины Медведевой далее уточняется:

"Бюджетные ассигнования предусмотрены КГКУ "Центр социальной поддержки населения Приморского края".

В случае принятия законопроекта, заявления на выдачу удостоверений "детей войны" начнут принимать уже с 1 апреля 2019 года.

На 11 февраля также назначено внеочередное заседание Заксобрания Приморья. Сразу после прохождения вопроса через профильный комитет законопроект будет рассмотрен парламентом.