"Это вопиющий случай!" - Россельхознадзор сделал заявление по червям в легких суворовцев

Ведомство просит Генпрокуратуру согласовать внеплановую проверку

Ульяновское высшее военно-техническое училище. Фото: Со страницы УВВТУ "ВКонтакте"

Вопиющий случай в суворовском училище Ульяновска, где в легких курсантов нашли живых червей стал очередным подтверждением серьезности проблем в обеспечении пищевой безопасности. Такое мнение выразили в Россельхознадзоре, комментируя инцидент в училище. Ведомство просит Генпрокуратуру согласовать внеплановую проверку агентства ветеринарии Ульяновской области, деятельность которого и раньше вызывала немало вопросов.

Россельхознадзор допустил, что суворовцы могли заразиться эхинококкозом в столовой. В ведомстве также заявили, сославшись на письмо депутата госдумы Алексея Куринного, что заболевание было диагностировано не только у курсантов, но и у преподавателей, офицеров и работников кухни.

"Учитывая организованный характер питания, Куринной считает, что возможной причиной вспышки послужило использование в пищу зараженной продукции, — цитирует сообщение ведомства "Интерфакс". — Необходимо отметить, что продукция, которая потенциально могла послужить источником заражения, должна была проверяться лабораториями, подведомственными агентству ветеринарии Ульяновской области".

Отмечается, что неэффективная работа этого агентства неоднократно вызывала тревогу со стороны Россельхознадзора.

"Вопиющий случай в суворовском училище стал очередным подтверждением серьезности существующих проблем в части обеспечения пищевой безопасности на территории Ульяновской области", — говорится в сообщении. По данным Россельхознадзора, лаборатории агентства ранее неоднократно были уличены в выдаче подложных документов о качестве продукции.

Так, по итогам проведенных исследований было выявлено 377 партий небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции, поднадзорной агентству. В частности, более чем 40 партий были фальсифицированы.

Напомним, почти у 30 учащихся суворовского училища было выявлено паразитарное заболевание — эхинококкоз. Как ранее заявили в руководстве училища, межведомственная проверка показала, что нарушений санитарных норм в организации питания не обнаружено.

Ольга Толмачева