Ученые ТИНРО признали условия содержания белух и косаток в Средней хорошими

Эксперты заключили, что немедленный выпуск гораздо опаснее для китообразных, чем жизнь в вольерах

Косатки в Средней. Фото: Александр Сафронов (администрация Приморского края)

Ученые Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (ТИНРО) по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко провели визуальный осмотр косаток и белух, а также условий их содержания в адаптационном центре морских млекопитающих в поселке Ливадия, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Эксперты признали состояние животных удовлетворительным, а условия их нынешней жизни хорошими. Одновременно специалисты трех организаций — ВНИРО, ТИНРО и КамчатНИРО – выразили консолидированную позицию: выпуск морских млекопитающих в настоящее время может привести к их гибели.

— Животные содержатся в хороших условиях. Вода чистая, есть пространство для свободного передвижения, они могут выпрыгивать, разгоняться, играть. Никаких признаков истощения не отмечено, – прокомментировал сотрудник лаборатории по изучению морских млекопитающих ТИНРО Игорь Набережных.

Из визуальных повреждений ученые отметили царапины на коже, которые обычны при содержании в неволе, когда косатки трутся об стенки, друг об друга во время игр, но они не угрожают здоровью животных, находящихся под присмотром специалистов.

Кандидат биологических наук Петр Тюпелеев поделился впечатлениями о вольерах.

— Вольеры большие, воздух в них теплый. Кстати, обычно не учитывают глубину вольеров, представляют только площадь акватории. Но глубина вольера пять метров, объем небольшого дома. Здесь они свободно перемещаются, места им вполне достаточно, – говорит ученый.

Сотрудник центра адаптации морских млекопитающих Александр Круглов рассказал о том, как и чем кормят животных.

— Кормим многочисленными подходами в течение дня – горбушей и сельдью. Вольеры находятся на открытом море, вода в них не застаивается. На зиму установлены тепловые пушки, ионизаторы и очистители воздуха, есть дезбарьер, – сказал специалист.

Напомним, в центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средняя уже более полугода содержатся 11 косаток и 87 белух. В данный момент ведутся следственные действия по поводу законности вылова животных.

Ученые подчеркивают, что выпуск в дикую природу уже адаптированных к обитанию в полуневольных условиях животных, перешедших на "искусственный" корм, сопряжен с рисками для их жизни.

— Кроме того, для белух Приморье – не естественная среда обитания, их выпуск является интродукцией, запрещенной законом. Очень трудно прогнозировать, как будут чувствовать себя животные, выпущенные в неродных условиях, где не определена кормовая база и другие факторы, от которых зависит их жизнь, – отмечают в ТИНРО.

Ранее тренеры центра адаптации записали видеообращения, в которых убеждали, что выпуск животных зимой попросту убьет их и призывали не делать этого.

Зоозащитники тоже выступили против немедленного выпуска: руководитель сахалинской общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын опубликовал в Фейсбуке обращение к министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину:

"Уважаемый Дмитрий Николаевич! Ваше министерство накопило большой и успешный опыт по выпуску в дикую природу таких сложных в обращении хищников, как тигры и леопарды. Но здесь — совершенно особый случай.

Представьте, что вам надо выпустить 87 леопардов и 11 тигров (некоторые из них длиной 5 метров и весом 2 тонны). Но сделать это в море. При этом их нельзя выпускать в месте их текущего нахождения, т.к. для них там нет пищи, а для "леопардов" (белух) это будет еще и незаконной интродукцией. Места их текущего сезонного обитания известны лишь очень приблизительно, а для "леопардов" (белух) — еще и физически недоступны, т.к. покрыты льдами. Необходимо всех животных перевезти морскими судами в районы, где для них достаточно пищевых реурсов. Для этого наших 11 "тигров" и 87 "леопардов" нужно извлечь из воды и каждого поместить в отдельную транспортную ванну, наполненную водой (ее надо будет периодически менять). Но сейчас зима, а вынимать из воды этих животных при минусовых температурах — значит гарантированно и тяжело их обморозить. Перевозить их в ваннах на открытой палубе — значит обморозить их уже насмерть. Судов для помещения ванн с "тиграми" и "леопардами" в трюмы нет даже в составе Тихоокеанского флота. И если на море будет качка, то животные могут сильно травмироваться о стенки ванн. И это еще далеко не все сложности".

Зоозащитники считают, что перед выпуском животным необходимо проделать большую работу, чтобы дать им максимальные шансы выжить.