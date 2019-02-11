Владимир Новиков: Для развития муниципалитетов мы возьмём лучшее из общероссийского опыта

Делегация Совета муниципальных образований Приморского края, состоящая из глав районов, сельских поселений и городов, прибыла в Москву

Делегация Совета муниципальных образований Приморского края, состоящая из глав районов, сельских поселений и городов, прибыла в Москву. Фото: ИА PrimaMedia

Общероссийский съезд Конгресса муниципальных образований, прошедший в Москве 7-8 февраля, дал отличную возможность познакомиться с опытом муниципального социально-экономического развития почти всех регионов России, "Приморский край будет работать с лидерами, чтобы брать от них лучшее". Об этом рассказал Владимир Новиков, депутат Госдумы РФ, Председатель Правления Ассоциации Совета муниципальных образований Приморского края. В здании Государственной Думы 8 февраля завершился общероссийский съезд Конгресса муниципальных образований (ОКМО). Мероприятие собрало более 600 участников и прошло под об­щей те­мой "Учас­тие му­ници­паль­но­го со­об­щес­тва в ре­али­зации на­ци­ональ­ных про­ек­тов", сообщает ИА PrimaMedia.

— Наша приморская делегация разделилась, и мы приняли участие во всех дискуссионных площадках. Я поучаствовал в площадке, посвящённой развитию волонтерства, поддержке молодежной и общественной инициативы, социальному предпринимательству. Мне интересно, насколько волонтёрское движение развито в других регионах России. На сегодняшний день Приморье не в лидерах, но и не в аутсайдерах. Послушав такие передовые в этом деле регионы, как Пермь и Питер, я считаю, что нам есть, куда двигаться, — сказал Владимир Новиков, глав делегации Совета муниципальных образований Приморского края.

Депутат отметил, что наибольшее впечатление на него произвёл проект волонтёров из Санкт-Петербурга под названием "Чистые игры". Это массовое мероприятие по уборке мусора, которое реализуется в игровой форме на подобие спортивного ориентирования на пресечённой местности: поля, леса, пустынные территории.

— Это очень завлекательная вещь, которая втягивает в действие и предпринимательское сообщество, что разгружает средства муниципалитета, которые выделяются на уборку территории. Это хороший проект, который уже вышел и на международный уровень, — отметил Владимир Новиков.

Делегация Совета муниципальных образований Приморского края, состоящая из глав районов, сельских поселений и городов, прибыла в Москву. Фото: Пресс-служба ГД РФ Делегация Совета муниципальных образований Приморского края, состоящая из глав районов, сельских поселений и городов, прибыла в Москву. Фото: Пресс-служба ГД РФ Делегация Совета муниципальных образований Приморского края, состоящая из глав районов, сельских поселений и городов, прибыла в Москву. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Николай Тодоров, глава Пограничного муниципального района, побывал на площадке, посвящённой реализации национальных проектов в социальной сфере. По его словам, такие направления, как демография, здравоохранение, образование, культура – неразрывно связаны, и требуют комплексного подхода к решению существующих проблем.

— Оно всё взаимосвязано, нельзя что-то отделить. Наша жизнь показывает, что люди должны развиваться разносторонне. Должны быть и библиотеки, и спортивные объекты. Если мы о медицине говорим, то нужно понимать, что это не только сами врачи, но и жильё для них. И сегодня у муниципалов широкий спектр вопросов. Людей же интересует всё, а нацпроекты как раз позволяют решать многие вопросы, — рассказал Николай Тодоров.

В рамках пле­нар­ного за­седа­ния под общим названием "Учас­тие мес­тно­го са­мо­уп­равле­ния в ре­али­зации Ука­за Пре­зиден­та РФ от 7 мая 2018 го­да" пред участниками съезда выступил за­мес­ти­тель Пред­се­дате­ля Пра­витель­ства РФ Вита­лия Мут­ко и за­мес­ти­тель Пред­се­дате­ля Гос­ду­мы РФ Сер­гей Неве­ров. Говоря о пленарном заседании, Вячеслав Квон, глава городского округа Спасск-Дальний, отметил, что чувствуется солидарность всех уровней государственной власти в деле реализации указов Президента РФ.

— Все понимают, что при создании национальных программ, выработки стратегии нужна обратная связь и участие всех. Съезд подтвердил, что национальные проекты заточены на конечный результат, который люди должны почувствовать на местах, каждый конкретный человек, — сказал Вячеслав Квон.

В работе дискуссионной площадки, посвящённой реализации национальных проектов в сферах ЖКХ, благоустройства, экологии и дорожного хозяйства принял участие Сергей Кузьменко, зампред ЗС Приморского края.

— Трёх часов, конечно, недостаточно, чтобы обсудить все те важные темы, которые легли в основу этой дискуссионной площадки. По линии краевого отделения партии "Единая Россия" я являюсь куратором проекта "Комфортная среда". И, как я услышал, сейчас есть желание из этой программы исключить дворы. Называются разные причины, которые считаются целесообразными. И я лично категорически против. Когда проект стартовал, он был ориентирован и на дворы, и сегодня менять правила игры, это не совсем корректно и правильно, — сказал Сергей Кузьменко.

Оксана Баклыкова, глава Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района, отметила, что Всероссийский Конгресс муниципальных образований – серьёзная площадка для обмена опытом, где есть возможность напрямую пообщаться с членами правительства, обозначить проблемы, которые есть у региона.

— Нужно сказать, что нас, муниципалов, действительно слышат. Стоит единая задача — увеличение численности населения. А это и здравоохранение, и комфортность проживания, и образование, культура, спорт. Всё это в национальных проектах отражено, — сказала Оксана Баклыкова.

Также в делегацию Совета муниципальных образований Приморского края вошли Алексей Губайдуллин, глава Хорольского муниципального района, Дмитрий Петров, глава Камень-Рыболовского сельского поселения, Николай Литвинов, исполнительный директор Ассоциации "Совета муниципальных образований Приморского края".