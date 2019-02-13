В столице Приморья Дарья Руденок встретила закат, погуляла по Арбату и наделала "кучу фото"

Дарья Руденок о съемках фильма "на край света": Владивосток выбрали не просто так. Фото: ТНТ

14 февраля на онлайн-платформе ТНТ-PREMIER выходит новая романтическая комедия "На край света" (16+). Действие этого ромкома разворачивается одновременно во Владивостоке и Москве. Главную женскую роль в проекте сыграла Дарья Руденок, знакомая зрителям ТНТ по участию в сериале "ЗКД" и новогодней черной комедии "Год свиньи". В интервью актриса подробно рассказала о своей героине, съемочном процессе и любви на расстоянии в 9 тысяч километров.

– Ваша героиня – взбалмошная девочка, этакий диктатор, своего не упустит. Как вы думаете, почему? Расскажите про ее характер, мотивы.

— Нелли очень сильная девочка. Человек-двигатель. Как мне кажется, она четко понимает, чего хочет и знает, чего добиться, а также что с этим делать. Из-за завышенных требований к себе у нее такие же требования и к другим. Поэтому рядом находятся люди, которые успешно ведутся на формулу: "Я попрошу тебя два раза, если ты не сделаешь — сделаю сама". Безусловно, у нее есть сильное желание выйти замуж. За годы жизни с Мишей она устаканила быт — понимает, как надо общаться, что сделать, чтобы продавить его — при этом результата в виде кольца на пальце не получила. Конечно, ее система дает сбой: раньше всегда все шло по графику, но теперь не получается. От того и бесится. Как друга и сожителя, помощника она Мишу настроить смогла — и никакого своего мнения он не проявлял. Но в вопросе женитьбы вдруг что-то пошло не так, Миша начинает показывать зубки. Потому Нелли и не ведет себя как мудрая адекватная женщина.

Русская Кира Найтли о съемках картины "На край света": Владивосток выбрали не просто так. Фото: ТНТ Русская Кира Найтли о съемках картины "На край света": Владивосток выбрали не просто так. Фото: ТНТ Русская Кира Найтли о съемках картины "На край света": Владивосток выбрали не просто так. Фото: ТНТ Русская Кира Найтли о съемках картины "На край света": Владивосток выбрали не просто так. Фото: ТНТ Русская Кира Найтли о съемках картины "На край света": Владивосток выбрали не просто так. Фото: ТНТ Русская Кира Найтли о съемках картины "На край света": Владивосток выбрали не просто так. Фото: ТНТ 1 / 6

– Можете ли вы представить себя на месте героини?



— Могу. У меня случались подобные ситуации и близкие обстоятельства. Когда я характером "пережимала", где-то не хватало мудрости. Были отношения, где я понимала, что не получаю должного внимания к себе как к женщине именно потому, что как женщина себя не веду.

– В сложной ситуации ваша героиня полетела на край света. А вы сделали бы так же или переждали бурю по-другому?



— Она сделала это не для того, чтобы обратить на себя внимание. Видимо, она хотела в корне поменять жизнь. Может быть, начать с чистого листа. Вернуться туда, откуда приехала. Лично мне страшно и оставаться, и путешествовать одной. Пытаюсь работать над этим. Думаю, что, когда я переживу первое путешествие в одиночку, смогу ответить на вопрос. Пойдет мне такая тактика поведения или нет. Если отвечать сейчас, то скорее я пойду и закроюсь в другой комнате. Посижу и подожду. Зависит от масштаба бури.

– На съемках было сложно или весело? Расскажите любимую историю с площадки.



— Обычно сложно вспомнить такое. Много времени прошло. Катастроф или суперкомичных ситуаций не припомню. Вот в последний съемочный день мы вместе пошли в бар, круто посидели там, отдохнули без фанатизма. Не скажу, что съемки были сложными: у нас была потрясная команда, это мой второй проект с режиссером Ильей Аксеновым. С Ян Гэ мы были знакомы заочно, встретились на съемках, сдружились. С Никитой Павленко мы практически "семья", снимаемся вместе довольно часто. К тому же без веского повода я бы самостоятельно до Владивостока не добралась. Так что работа — это еще и способ бывать в очень интересных местах.

– Со многими актерами вы уже снимались в проектах телеканала ТНТ. Это, скорее, играет на руку или же расслабляет на съемочной площадке?



— В любом случае, когда встречаешься с партнером, с которым уже работал, есть понимание человека, некие взаимоотношения, поэтому нет внутреннего зажима. Никто не стесняется. Иногда это очень помогает. На пробах, к примеру, можно расслабиться и импровизировать. Отражать ситуацию, предлагаемую на пробах, через личное видение и отношения с партнером. Иногда это не идет на руку. Например, когда снимается серьезная сцена, а вы в жизни дружите и встречаетесь за кадром "чисто поржать". Бывает сложновато собраться. Это расхлябывает.

– В фильме снимались в том числе и иностранные актеры. Был ли какой-то барьер в общении с ними?



— У нас в фильме "На край света" снималось много иностранцев, но барьера никакого не было. Может, небольшие трудности перевода, но профессиональное взаимопонимание при этом было абсолютное. Дискомфорта никто не почувствовал. Вообще, мне очень везет на хороших людей.

— Премьера фильма пройдет на платформе ТНТ-PREMIER 14 февраля (16+). Является ли для вас эта дата праздничной? И если да, то как предпочитаете проводить День Всех Влюбленных?

— Для меня эта дата котируется, когда есть вторая половинка и это связано с романтическими ритуалами. Это общепринятый праздник — обмен валентинками шел еще с детского сада, со школы. Мне это нравится. Я не из тех людей, которые говорят, что это не наш праздник или специально придуманный маркетологами лишний повод постоять в очереди за цветами. Меня не раздражает 14 февраля.

– Любите ли вы смотреть кино и сериалы? Что обычно смотрите?

— Очень люблю фильмы, сериалы — меньше. На них нужно больше времени. "Друзья" и "Клиника" мне вот понравились, но там сто-о-лько всего, что в какой-то момент я устала следить, хотя считаю эти проекты гениальными. Единственный сериал, который видела от первой до последней серии, — "Игра престолов". Очень жду продолжения. Реально потратила две недели, чтобы марафоном посмотреть все сезоны. Настолько я была в восторге! Вообще, я видела много киноклассики, но не всегда могу цитировать или распознать, из какого фильма фраза. Иногда бывает неловко, когда спрашивают: "Ну ты же актриса, неужели не знаешь, откуда это?" Поэтому хочу укрепить свои знания в этой области, устроить марафон классики — посмотреть проекты, на которых строится индустрия. Которые могут чему-то научить. Понимаете, насколько я ленива? Не могу сесть и посмотреть кинцо или серик. Иногда ничего не делаю в свободное время! Могу целый день валяться дома.

Русская Кира Найтли о съемках картины "На край света": Владивосток выбрали не просто так. Фото: ТНТ Русская Кира Найтли о съемках картины "На край света": Владивосток выбрали не просто так. Фото: ТНТ Русская Кира Найтли о съемках картины "На край света": Владивосток выбрали не просто так. Фото: ТНТ Русская Кира Найтли о съемках картины "На край света": Владивосток выбрали не просто так. Фото: ТНТ 1 / 4

– Удалось ли вам погулять по Владивостоку как туристке? Чем вам понравился город?



— Мы были в городе всего пять дней и за это время я один раз прогулялась. Встретила закат на берегу — это было красиво. Побродила по владивостокскому Арбату, мимо фонтанчиков, наделала кучу фото, исходила всю набережную. Но это был один день. Причем у меня было свободное время, но я или не выходила из номера, или приезжала к ребятам на площадку. Это возвращаясь к вопросу про уехать далеко-далеко. Я не нахожу в себе силы оставаться одной для прогулок.

– Как вам кажется, в фильме достоверно передан образ Владивостока и его жителей?



— К сожалению, совсем не знакома с образом жизни жителей города. Наверно, зрителю легче будет оценить. Но думаю, что да. Не просто так выбрали Владивосток — город, в который нужно лететь девять часов. Над проектом работали умные люди.

— Назовите ваше любимое место на Земле, куда хочется возвращаться снова и снова?



— Не очень много путешествовала. Хотя мне интересно посмотреть мир, узнать, что там за рамками моих представлений. В конце года много времени провела в Сочи и на Красной поляне — открыла для себя горы! Никогда не думала, что это настолько невероятно. Я поняла, что море для меня — это прозрачная, неглубокая водичка с песчаным дном. Желательно +28, не люблю холодную воду, неизвестную для меня. Волны — это классно и красиво. Но меня пару раз так "завернуло" в волну, что, скорее всего, это не моя стихия. Мне нравится, когда много неба, воздуха. Леса. Пальмы. Горы. Куда хочется возвращаться снова и снова? К себе. Когда есть гармония.

"На край света", с 14 февраля только на ТНТ-PREMIER (16+)